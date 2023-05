Il Regno Unito inserirà i mercenari di Putin tra le organizzazioni terroristiche

Il Regno Unito è pronto a inserire formalmente il gruppo russo di miliziani Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche, alla stregua di gruppi come al-Qaeda o lo Stato Islamico (Isis). La Gran Bretagna è pronta a classificare formalmente la forza mercenaria russa Wagner Group come organizzazione terroristica per aumentare la pressione sulla Russia, Secondo quanto riporta il quotidiano The Times, il Ministero degli Interni sta preparando la mossa da due mesi e il via libera definitivo è previsto entro poche settimane. "Il Regno Unito ha sanzionato il Gruppo Wagner nel marzo 2022. Sebbene il governo tenga sotto controllo l'elenco delle organizzazioni proibite, non commentiamo se una specifica organizzazione sia o non sia stata presa in considerazione per la proscrizione", si è limitato a dichiarare un portavoce del governo.

L'inserimento della milizia di mercenari, che ha guidato l'assalto russo alla città ucraina di Bakhmut, significa che sarebbe un reato penale nella nazione appartenere al gruppo o anche solo promuoverlo, organizzare o partecipare alle sue riunioni e mostrare il suo logo in pubblico. Non ci sono prove che Wagner o individui legati al gruppo stiano operando in Gran Bretagna ma il giornale ha detto, citando una fonte governativa, che ci sono stati "sospetti" che il gruppo abbia aiutato a spostare denaro fuori dalla nazione dopo l'imposizione di sanzioni finanziarie contro gli oligarchi russi e gli alleati del presidente russo Vladimir Putin. Bakhmut è stata sotto attacco russo per più di nove mesi, con i mercenari del Gruppo Wagner che hanno guidato ripetuti tentativi di avanzare su quella che una volta era una città di 70mila abitanti. Le milizie stanno operando anche in diversi teatri africani, tra cui il Mali, aiutando ad aumentare l'influenza geopolitica di Mosca nella regione.

Il leader del gruppo, il 61enne Yevgeny Prigozhin, un ex detenuto ed ex cuoco noto come "lo chef di Putin", era riuscito a far ricorso ai tribunali britannici per intentare una causa per diffamazione contro Eliot Higgins, un giornalista britannico, dopo le rivelazioni del suo sito web Bellingcat sulle operazioni oscure del gruppo. Il caso è crollato nel marzo dello scorso anno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni personali imposte a Prigozhin, ma fonti governative hanno affermato che si tratta di un esempio di come l'inserimento nella lista dei terroristi possa aiutare a prevenire l'influenza e le operazioni di Wagner nel Regno Unito.

Nel frattempo il Parlamento francese ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante volta a incoraggiare i 27 membri dell'Ue a inserire Wagner nella lista ufficiale delle organizzazioni terroristiche. "Ovunque operino, i membri di Wagner diffondono instabilità e violenza", ha dichiarato il deputato Benjamin Haddad in Aula. "Uccidono e torturano. Massacrano e saccheggiano. Intimidiscono e manipolano nella quasi totale impunità", ha aggiunto.