Regno Unito, Johnson annuncia nuove restrizioni: "Ma non è il lockdown di marzo"

Con il Regno Unito a "un pericolo punto di svolta", il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove restrizioni nel paese per limitare la diffusione del coronavirus. Tra i provvedimenti, oltre alla chiusura alle 22 per pub, bar e ristoranti, il divieto di fare sport di squadra al chiuso, la sospensione degli eventi sportivi con pubblico presente e una riduzione del numero di partecipanti massimi a celebrazioni nuziali limitata a 15 persone, rispetto alle 30 attuali.

L'uso della mascherina in negozi e strutture ricettive diventerà obbligatorio, così come pure i passeggeri dei taxi. Dalle 22 stop anche alle vendite takeaway ma sarà possibile effettuare consegne all'esterno. Inoltre chi può lavorare da casa è incoraggiato a farlo.

Massima attenzione al rispetto del distanziamento sociale e della "regola del sei", ossia non è possibile incontrarsi in gruppi di più di sei persone se appartenenti a nuclei familiari di versi, sia all'aperto sia al chiuso.

Boris Johnson: "Non è un lockdown come quello di marzo"

La situazione è difficile, ha ammesso Johnson, ma queste nuove misure non significano "in alcun modo un ritorno al lockdown pieno di marzo". "Non stiamo dando istruzioni alle persone di restare in casa", ha detto, sottolineando come scuole e uffici siano ancora regolarmente aperti.

Le nuove misure, ricorda il Guardian, sono molto più "morbide" di quelle suggerite nelle ultime settimane dai consulenti scientifici del governo, che avevano avanzato anche la possibilità di istituire un blocco totale di "due settimane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le restrizioni, ha detto Johnson alla Camera dei Comuni, potrebbero restare in vigore probabilmente "per sei mesi". "Dopo sei mesi di restrizioni, sarebbe bello poter sperare che la minaccia sia svanita e poter cercare conforto nella convinzione che se uno ha evitato il virus fino a quel momento allora potrebbe essere immune", sono le parole di Johnson, riportate dal Guardian. "Se non riusciamo ad agire insieme ora, non solo mettiamo a rischio gli altri, ma mettiamo a repentaglio anche il nostro futuro con azioni ancora più drammatiche che saremo inevitabilmente costretti a prendere", ha aggiunto poi il primo ministro.

Regno Unito, nuove restrizioni in vigore "forse per sei mesi"