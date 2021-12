Covid, nuovo record in Gran Bretagna: superati i 100mila casi in un giorno

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Gran Bretagna: nel bollettino di oggi, mercoledì 22 dicembre, è stato superato il record di 100mila casi in 24 ore. Si tratta del dato più alto di contagi dall'inizio della pandemia e della prima volta che viene superata soglia centomila. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, confermando 106.122 casi nell'ultima giornata. Sono invece 140 le persone decedute per complicanze nelle ultime 24, portando il totale delle vittime a 147.573.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla sottosegretaria alla Sanità, Gillian Keegan, al momento nel Regno Unito ci sono 129 le persone ricoverate per la variante Omicron del Covid e sono 14 in totale i decessi.

Nel frattempo è stato raggiunto un altro record, quello nella somministrazione delle terze dosi del vaccino anti Covid. Secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie, martedì sono state somministrate 968.665 dosi 'booster' e terze dosi, rispetto al precedente record di 940.606 dosi registrato sabato scorso. Attualmente, sono oltre 30,8 milioni le dosi 'booster' e terze dosi somministrate in tutto il Regno Unito, di cui 6,1 milioni negli ultimi sette giorni.