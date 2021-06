Variante indiana, il Regno Unito rinvia di un altro mese la fine delle restrizioni

Il governo di Londra ha deciso di ritardare la revoca di tutte le restrizioni sul coronavirus in Inghilterra oltre il 21 giugno. Fonti dell'esecutivo hanno detto alla Bbc che le attuali norme rimarrannoin vigore per altre quattro settimane dopo questa data: significa in pratica che i locali notturni rimarranno chiusi e le persone saranno incoraggiate a lavorare ancora da casa, ove possibile.

Il primo ministro Boris Johnson dovrebbe confermare la decisione in una conferenza stampa. L'estensione sarà messa al voto della Camera dei Comuni questo mese e potrebbe innescare polemiche. Tutta colpa dell'allarmante crescita di nuovi casi Covid-19 causati dalla variante indiana (o 'delta', come l'ha battezzata l'Oms). Il premier britannico Johnson dovrebbe parlare stasera alla nazione per chiedere ancora pazienza e annuncerà con ogni probabilità il rinvio del 'Freedom Day' (il 21 giugno era la data originariamente prevista l'allentamento di ogni restrizione vigente).

Il Regno Unito ha registrato ieri altri 7.490 casi, un aumento del 49% rispetto alla scorsa settimana e otto decessi. Anche la Scozia dovrebbe passare al livello zero, le restrizioni meno severe, il 28 giugno, ma a questo punto non sono da escludere novità.

Il dilagare della variante Delta nel Regno Unito non è al momento un problema per l'Italia ma se i contagi dovessero tornare a salire il governo è pronto a reinserire la quarantena per chi arrivi in Italia da quel Paese: lo ha messo in chiaro il premier Mario Draghi.