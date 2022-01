Nel Regno Unito via tutte le restrizioni, addio anche alle mascherine

Addio alla pandemia di coronavirus, o quasi. Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito eliminerà anche le ultime, e già piuttosto leggere, restrizione imposte per frenare l'avanzata dei contagi. Niente più smart working, via il Green Pass, che comunque era stato disposto soltanto per i concerti e i grandi eventi, e addirittura niente più mascherine obbligatorie nemmeno nei locali pubblici al chiuso e nei mezzi di trasporto.

Le modifiche entreranno in vigore il prosismo 26 gennaio, ma nel suo intervento alla Camera dei Comuni il premier ha anche annunciato la fine immediata della necessità per gli alunni di indossare maschere nelle scuole secondarie. "Da domani, non avremo più bisogno di mascherine nelle aule e il Dipartimento per l'istruzione rimuoverà a breve le linee guida nazionali sul loro utilizzo nelle aree comuni", ha detto tra gli applausi di una parte dei conservatori. Nel Paese, ha poi continuato, "continueremo a suggerire l'uso di mascherine per il viso in spazi chiusi o affollati, in particolare quando si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano, ma ci affideremo al giudizio del popolo britannico e non sarà più criminalizzato chiunque scelga di non indossarne una”.

La mossa è vista anche come un tentativo di riconquistare i consensi persi, nella nazione e nelle stesse fila del suo partito, dopo lo scandalo Partygate, e la scoperta del fatto che Johnson avrebbe partecipato a delle feste anche nel periodo più duro del lockdown. “Per l'amor di dio vai via”,gli ha addirittura detto David Davis, l'ex negoziatore per la Brexit di Londra ai tempi del governo di Theresa May. Il deputato ha rivendicato di aver trascorso "settimane e mesi a difendere il primo ministro", ricordando agli elettori il suo successo nel realizzare la Brexit e nel progreamma di vaccinazione, ma "mi aspetto che i leader si assumano la responsabilità delle azioni che intraprendono", mentre lui "ieri ha fatto il contrario”, ha concluso, riferendosi al fatto che il premier, pur essendosi più volte scusato per il suo comportamento, continui a negare di aver capito che quella a cui aveva partecipato il 20 maggio 2020 era una festa e non un appuntamento di lavoro.

Johnson ha anche ribadito l'intenzione del governo, già trapelata sugli organi di stampa, di eliminare presto anche l'obbligo di isolamento per chi contrae la malattia, che presto dovrebbe essere trattata come una endemia e non più una pandemia. "Verrà presto il momento in cui potremo rimuovere del tutto l'obbligo legale di autoisolarsi, così come non abbiamo l'obbligo legale di isolare le persone se hanno l'influenza", ha dichiarato.

Il Paese fin dal primo momento a puntato tutto sulla vaccinazione della sua popolazione. La campagna per la terza dose, nonostante lassenza di Green Pass o altre restrizioni, sta andando molto bene e al momento oltre il 63 per cento della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto il booster.