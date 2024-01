Il Regno Unito vieta le svapo usa e getta: "Troppo successo tra i bambini"

Sigarette elettroniche usa e getta messe al bando nel Regno Unito. Il governo britannico vieterà la vendita di vaporizzatori monouso e limiterà la loro varietà di sapori. Lo hanno annunciato personalmente il primo ministro britannico Rischi Sunak il 29 gennaio con l'obiettivo di impedire ai bambini di diventare dipendenti dalla nicotina. Le sigarette elettroniche hanno spopolato tra i più giovani, in netto contrasto con l'idea del governo britannico di creare una "generazione senza fumo".

Attualmente è illegale vendere vaporizzatori o tabacco ai minorenni nel Regno Unito. Ciò nonostante i dati dicono che negli ultimi tre anni l'abitudine di "svapare" tra i giovanissimi è triplicata. A indirizzare verso un uso sempre più diffuso contribuiscono soprattutto vaporizzatori usa e getta economici, colorati e con sapori accattivanti come quelli al gusto di caramella o di gomma da masticare. "Parli con qualsiasi genitore o insegnante, ti parleranno del preoccupante aumento dello svapo tra i bambini", ha detto alla stampa il primo ministro Rishi Sunak . "I bambini non dovrebbero svapare, non vogliamo che siano dipendenti. Ancora non capiamo gli effetti a lungo termine dello svapo sui minori. Quindi è giusto agire con forza per sradicarlo", ha affermato il premier.

In base ai dati diffusi dal governo Uk, i vaporizzatori monouso, noti anche come e-sigarette, sono utilizzati dal 9% dei bambini tra gli 11 e i 15 anni. La situazione è allarmante, come denunciato anche dalle associazioni degli insegnanti, secondo cui i bambini li usano anche a scuola sviluppando sempre più presto una dipendenza nociva per la loro salute fisica e mentale. Con la misura il governo ha annunciato la messa al bando entro l'anno o al più tardi entro il 2025 di tutte le sigarette elettroniche usa e getta. Prevede inoltre restrizioni sulla gamma di gusti permessi, visto che le industrie del tabacco creano sapori che più facilmente possano piacere ai minori.

In base alla nuova legge, che richiede l'approvazione dal Parlamento, i negozi non potranno mettere le sigarette elettroniche in mostra accanto a caramelle o altri prodotti acquistati prevalentemente da bambini. Gli adulti potranno continuare ad acquistarle liberamente, ma Sunak ha assicurato di voler rendere "impermeabile" la legge, impedendo possibili scappatoie per le imprese del settore. La norma rientra in un più ampio pacchetto "salutista" che include anche il divieto di vendere sigarette o tabacco di qualsiasi genere a chi è nato dopo il primo gennaio 2009. Il fumo rappresenta la principale causa di morte nel Regno Unito, con 80mila decessi all'anno mentre un tumore su quattro connesso all'uso di sigarette risulta letale. L'orizzonte, ha detto Sunak, è quello della "generazione senza fumo".

Le misure più restrittive dovrebbero trovare un ampio consenso. Secondo una consultazione avviata lo scorso anno dal governo britannico sul fumo e sui prodotti a base di nicotina, il 70% degli intervistati, compresi genitori, insegnanti, medici e operatori sanitari, si era espresso a favore di un divieto. Insieme all'impatto negativo sulla salute, le e-sigarette monouso hanno un impatto negativo anche sull'ambiente. Ogni settimana cinque milioni di cartucce non riciclabili vengono gettate via andando ad inquinare sistematicamente i territori.