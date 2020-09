Boris Johnson e la "regola del 6" per contenere i contagi da coronavirus

Il premier Boris Johnson invita i britannici a seguire la "regola del 6" per contenere la nuova ondata di contagi da coronavirus. A partire da lunedì, ha spiegato Johnson dopo le anticipazioni di questa mattina, il numero massimo di persone per gli assembramenti sarà ridotto da 30 a 6. La regola si applicherà in Inghilterra a tutti i luoghi al chiuso e all'aperto, con l'eccezione di scuole, università, matrimoni, funerali e attività sportive di squadra. I governi semiautonomi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno anch'essi adottato regole simili.

"Mi spezza il cuore dovere insistere con queste restrizioni per gli individui, le famiglie, i nonni", ha detto Johnson parlando alla stampa. "Certamente non voglio incolpare le persone, ma ora è il momento di concentrarci e mettere in pratica la regola del 6", ha aggiunto, spiegando che il governo è stato in parte costretto ad introdurre le nuove restrizioni a causa del mancato rispetto delle regole di distanziamento da parte dei cittadini.

Il premier ha chiesto ai britannici di "limitare il più possibile i contatti sociali" per ridurre i contagi. La nuova "regola del 6" sarà introdotta con un provvedimento legislativo e sarà fatta rispettare dalla polizia. "Chiunque violerà la regola rischia di essere allontanato, multato e anche arrestato", ha detto il premier.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato oggi 2.659 nuovi contagi, dopo i 2.460 di martedì, portando il totale dei casi accertati dall'inizio della pandemia ad oltre 355mila.