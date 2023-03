L'attentato al concerto di Ariana Grande si poteva evitare: tutti gli errori dei servizi segreti Uk

I servizi segreti del Regno Unito, l'MI5, sono finiti al centro della bufera per essere stati accusati di aver perso un'opportunità "significativa" di prendere provvedimenti che avrebbero potuto sventare il terribile attentato del 2017 a Manchester, in cui persero la vita 22 persone, tra cui una bambina di otto anni. È la conclusione dell'inchiesta pubblica voluta dal governo britannico e condotta sotto la supervisione di Sir John Saunders sull'antiterrorismo dell'MI5 e della polizia.

Saunders ha dichiarato che l'agenzia di spionaggio nazionale ha perso delle occasioni che avrebbero potuto fermare l'attacco e ha puntato il dito contro la fallace condivisione di informazioni con la polizia. "C'è stata una significativa opportunità mancata di intraprendere azioni che avrebbero potuto prevenire l'attacco", ha dichiarato Saunders nel terzo e ultimo rapporto sull'attentato, il più letale in Gran Bretagna dopo gli attacchi suicidi del 2005 ai trasporti di Londra. A suo avviso "non è possibile giungere ad alcuna conclusione sulla bilancia delle probabilità o su qualsiasi altro standard probatorio in merito al fatto che l'attacco sarebbe stato evitato", ma tuttavia "c'era la possibilità realistica di ottenere informazioni utili che avrebbero potuto portare ad azioni di prevenzione dell'attacco".

Il capo dell'MI5 si è detto "profondamente dispiaciuto" per il fatto che l'agenzia non sia riuscita a prevenire l'attacco alla Manchester Arena. "L'MI5 esiste per fermare le atrocità. A tutti coloro le cui vite sono cambiate per sempre in quella terribile notte: mi dispiace molto che l'MI5 non abbia impedito l'attacco alla Manchester Arena", ha dichiarato Ken McCallum, direttore generale del Servizio di Sicurezza, dopo la pubblicazione del rapporto.

L'attentato avvenne al concerto della popolare cantante Ariana Grande e portò oltre alla morte di 22 persone al ferimento di altre 200. L'attacco suicida fu compiuto dal 22enne Salman Abedi, il cui fratello minore Hashem è stato incarcerato per 55 anni nel 2020 per averlo incoraggiato e aiutato. Un terzo fratello maggiore, Ismail, è stato condannato a luglio per non essersi presentato all'inchiesta per testimoniare, essendo fuggito dalla Gran Bretagna. I tre fratelli sono nati da genitori libici emigrati nel Regno Unito durante il governo di Muammar Gheddafi. La famiglia era conosciuta per le sue opinioni estremiste e a quanto pare l'attentatore avrebbe imparato a costruire la bomba con cui si fece esplodere in uno dei frequenti viaggi che faceva nel suo Paeae d'origine, insieme al fratello.

L'MI5 sarebbe stato vicino a scoprire il complotto mortale quando ha ricevuto un'informazione che avrebbe potuto portare a fermare Abedi quando è tornato nel Regno Unito dalla Libia quattro giorni prima dell'attentato. Secondo il report sono stati cinque gli errori principali compiuti dai servizi di sicurezza. Innanzitutto il fatto che Abedi non fosse stato correttamente classificato come soggetto di 'interesse formale', il che avrebbe portato a una valutazione formale della minaccia che rappresentava negli anni precedenti l'attacco. Invece, era stato classificato come soggetto di interesse di livello inferiore "de-facto" nel 2014 e nel 2016. Poi per due volte, nel 2014 e nel 2015/16, Abedi non è stato inserito nel programma di deradicalizzazione Prevent. Inoltre c'è stata una mancata analisi di oltre mille messaggi di testo scambiati tra l'attentatore e un terrorista in carcere, Abdalraouf Abdallah, nel 2014.

E ancora, è stato riscontrato un ritardo nello scaricare il contenuto di un telefono cellulare illecito usato da Abdallah in carcere, sequestrato nel febbraio 2017 ma esaminato solo nel giugno 2017, settimane dopo l'attentato. Infine il report condanna la decisione "rischiosa" di concentrarsi sulla minaccia terroristica proveniente dal gruppo terroristico dello Stato Islamico in Siria che "ha fatto sì che sia il Security Service che il Ctpnw (Counter-Terrorism Policing North West) abbiano sottovalutato il rischio proveniente dalla Libia nel 2017".