I talebani cingono d'assedio la resistenza nel Panjshir: "Ultimatum di 4 ore"

Nella provincia sono in corso forti combattimenti tra la resistenza guidata dal figlio di Ahmed Shah Massoud e i talebani che avrebbero preso in ostaggio donne e bambini a Andarab. L'Onu: "Senza aiuti urgenti si rischia la catastrofe umanitaria"

I Talebani sono diretti verso la Valle del Panjshir, ultima sacca della resistenza ai militanti islamici nel nord dell'Afghanistan. E quanto si legge sull'account twitter di Panjshir Province, riconducibile alla resistenza che fa capo ad Ahmed Massoud, figlio del leggendario 'Leone del Panjshir', secondo cui i Talebani avrebbero dato un ultimatum di 4 ore per la resa. Ieri l'intellettuale francese Bernard Henry Levy aveva riferito di un colloquio telefonico con Massoud. "Sono il figlio di Ahmed Shah Massoud - avrebbe detto - La resa non fa parte del mio vocabolario, questo è inizio, la resistenza è appena iniziata".

Nella provincia sono in corso forti combattimenti con i talebani che avrebbero preso in ostaggio donne e bambini a Andarab. Nel Nord del paese invece le "forze della rivolta pubblica" afgana avrebbero sottratto al controllo dei talebani tre distretti nella provincia di Baghlan dove i talebani aveva effettuato perquisizioni casa per casa, provocando le ritorsioni della popolazione.

Resta fluida la situazione a Kabul dove sette afghani sono morti fuori dall'aeroporto nella calca di migliaia di persone che cercano disperatamente di fuggire dall'Afghanistan.

Il bilancio fornito dal Ministero della Difesa del Regno Unito mentre è sempre più difficile raccontare cosa c'è all'esterno dell'aeroporto di Kabul, ultima zona rimasta sotto la protezione occidentale. Anche i reporter sono ormai in fuga dall'Afghanistan, dopo aver raccontato per settimane il ritiro delle truppe Usa, la disfatta delle forze di sicurezza governative travolte dall'offensiva dei talebani e poi la drammatica caduta di Kabul con l'inferno dell'evacuazione all'aeroporto. L'ultima ad arrendersi è stata Clarissa Ward, l'inviata della Cnn divenuta il simbolo del coraggio e delle difficoltà crescenti dei giornalisti stranieri in terra afghana. Lei stessa ha annunciato su Twitter di essersi imbarcata su un volo con centinaia di afghani evacuati e di essere approdata a Doha.

La situazione in Afghanistan

L'Afghanistan affronterà una "catastrofe assoluta" con fame diffusa, persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato un urgente sforzo umanitario sulla scia del ritiro dal Paese degli Stati Uniti. A lanciare l'allarme ai leader mondiali è Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, dichiarando al britannico Observer che un'azione rapida e coordinata è fondamentale. "Altrimenti, una situazione già orrenda diventerà solo una catastrofe assoluta, un completo disastro umanitario", ha detto. "Dobbiamo portare rifornimenti nel Paese, non solo in termini di cibo, ma anche di forniture mediche, di rifugi. Abbiamo bisogno di soldi e ne abbiamo bisogno ora", ha proseguito McGroarty. "Se tarderemo per le prossime sei o sette settimane, inizierà a diventare troppo tardi. La gente non ha niente. Dobbiamo portare il cibo adesso e portarlo alle comunità delle province, prima che le strade siano bloccate dalla neve", ha spiegato la funzionaria Onu parlando da Kabul. McGroarty ha ricordato che un afghano su tre era già in crisi di fame, con oltre due milioni di bambini a rischio di malnutrizione. La siccità aveva già portato a una riduzione del 40% della produzione di grano, mentre la valuta afghana stava già crollando. E i tassi di Covid sono alti. "Come hanno osservato tutti in tutto il mondo, c'è stata l'escalation del conflitto negli ultimi due mesi: oltre 500.000 persone sfollate 250.000 delle quali da maggio", e "ciò che è urgente ora è una qualche forma di cessate il fuoco che consenta un massiccio aumento della risposta umanitaria. L'imperativo umanitario non può andare perduto".