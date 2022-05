Ressa durante la distribuzione di cibo: morte 31 persone

Una tragedia si è consumata oggi 28 maggio in Nigeria, durante la distribuzione di cibo per i più bisognosi. Almeno 31 persone sono rimaste uccise schiacciate nella calca in una chiesa del sud del Paese africano. Almeno sette persone, ferite, sono state portate d'urgenza in ospedale. Secondo la stampa locale, il drammatico incidente è avvenuto nella chiesa "Kings Assembly" di Port Harcourt, capitale dello stato di Rivers, durante l'evento "shop for free" con la distribuzione gratuita di cibo ed altri prodotti.

Un testimone oculare ha riferito che la chiesa, dopo "una veglia notturna" iniziata ieri sera, ha annunciato ai suoi adepti che la distribuzione sarebbe cominciata alle nove del mattino, stando a quanto riporta il quotidiano nigeriano The Nation. Secondo la stampa locale, il massacro è avvenuto durante la quarta edizione dell'evento. Molte persone, hanno atteso all'ingresso dall'alba, riempiendo le fila di chi si era presentato davanti alla chiesa già dalla sera prima. Altri ancora sono arrivati intorno alle ore 8 di questa mattina e hanno aperto un cancelletto dalla quale la folla, sempre più numerosa, ha cercato di entrare.

Iringe-Koko, portavoce ad interim del comando di polizia di stato, ha confermato “Stavano per iniziare l'evento verso le 9:00 circa. Ma alcune persone hanno fatto irruzione nel luogo e c'è stata la ressa”, ha precisato la portavoce affermando che indagini puntano ad accertare le cause remote e immediate dell'incidente.