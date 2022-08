I resti di due bambini trovati in una valigia

Orrore in Nuova Zelanda. I resti di due bambini sono stati trovati in una valigia acquistata all'asta in un magazzino di Auckland. Lo ha riferito la polizia neozelandese. Pare che i corpi appartenessero a bimbi di età compresa tra i cinque e i dieci anni. Il bagaglio era tra gli oggetti comprati da una famiglia, che si è aggiudicata all'asta un intero rimorchio pieno di cose che erano abbandonate in un magazzino. Solo dopo chi ha comprato ha scoperto il contenuto.

Secondo l'ispettore Tofilau Faamanuia Vaaelua, della polizia neozelandese, è probabile che i corpi siano rimasti nel deposito per diversi anni. "Questa non è un'indagine facile e non importa per quanto tempo o per quanti anni presti servizio e indaghi su casi orribili come questo, non è mai un compito facile" ha commentato.

Gli investigatori stanno cercando di identificare i corpi e di risalire alla data di stoccaggio degli oggetti nel magazzino. Si lavora per ricostruire tutti i passaggi del carico negli anni per arrivare al proprietario. Al vaglio le immagini della sorveglianza e le denunce di scomparsa. Un caso reso complesso dal tempo trascorso tra la morte dei bambini e la scoperta dei resti, presumibilmente anni.