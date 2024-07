Resti umani ritrovati in una valigia: appartengono a un'ex coppia gay, ma "il movente non è l'omofobia"

Appartengono a Paul Longworth, 71 anni, e Albert Alfonso, 62, i resti umani ritrovati in due valigie in Inghilterra. Uno dei bagagli era stato lasciato sotto un ponte di Bristol, in Inghilterra sud-occidentale, l'altro in un appartamento di Londra. Le due vittime erano un'ex coppia gay e avevano continuato a condividere l'abitazione in cui è stata rinvenuta una valigia anche dopo la rottura. Per il caso è stato incriminato un 24enne di nazionalità colombiana Yostin Andres Mosquera.

Il movente non sarebbe da ricondursi a un atto omofobo

Secondo quanto riferito dalla polizia inglese, il movente dell'omicidio non sarebbe da ricondursi all'omofobia. Il crimine, infatti, era stato inizialmente classificato come un potenziale delitto "d'odio", ma stando agli ultimi approfondimenti il presunto killer "conosceva le vittime". Lo ha dichiarato pubblicamente il sovrintendente Andy Valentine, lasciando intendere un possibile movente di tipo personale o d'interesse.

I corpi di Longworth e Alfonso, quest'ultimo di origini francesi, ma naturalizzato britannico, sarebbero stati smembrati in seguito all'assassinio, forse pianificato. In un comunicato, le forze dell'ordine hanno fatto sapere che al momento non ci sono altri ricercati. Le indagini, si apprende, proseguono per accertare ogni aspetto dell'accaduto e dare risposte "all'angoscia" dei familiari e degli amici delle vittime, nonché delle comunità locali e di "tutta la comunità Lgbt del Paese".