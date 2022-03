Putin prepara restrizioni all'ingresso in Russia per i cittadini dei "Paesi ostili"

Il Cremlino approverà a breve un decreto presidenziale per rivedere la concessione dei visti ai cittadini di paesi "ostili". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una riunione della Commissione del partito Russia Unita per la cooperazione internazionale, secondo quanto riferisce la Tass. Lavrov non ha specificato di quali paesi si tratti, anche se la dizione paesi ostili è ormai riservata ai paesi che hanno aderito alle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Tra questi ovviamente figura anche l'Italia.

"È in fase di sviluppo un progetto di decreto presidenziale sulle misure di risposta ai visti in relazione alle azioni ostili di un certo numero di stati stranieri" ha affermato Lavrov. "Questo atto introdurrà una serie di restrizioni all'ingresso nel territorio della Russia". "Il nostro focus", ha aggiunto, è sullo sviluppo di misure "per rispondere alle azioni ostili degli Stati Uniti e dei suoi satelliti".

Il 7 marzo scorso il governo di Mosca aveva stilato una lista di Paesi che avevano deciso "azioni ostili contro la Russia, le aziende russe e i cittadini russi". Tra questi, tutti i Paesi dell'Ue, compresa l'Italia, e poi Stati Uniti, Regno Unito, Corea del sud, Taiwan, Svizzera, Giappone e molti altri.