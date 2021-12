Smart working e nuove restrizioni: nel Regno Unito torna la paura

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure nel Regno Unito per contrastare l'aumento dei contagi del coronavirus. Durante una conferenza stampa a Downing Street, ieri sera, il capo del governo di Londra ha affermato che da lunedì sarà obbligatorio lavorare da casa, ove possibile, e che indossare le mascherine sarà un requisito legale nella maggior parte delle aree pubbliche al chiuso come teatri e cinema da venerdì.

I passaporti vaccinali disponibili per chi ha completato i primi due cicli di vaccinazione saranno necessari per coloro che desiderano frequentare luoghi potenzialmente affollati come i locali notturni a partire dalla prossima settimana. Ma Johnson ha insistito sul fatto che non sarà necessario annullare le feste di Natale ed ha confermato che le discoteche rimarranno aperte.

Ci sarà un voto in parlamento sulle restrizioni la prossima settimana, con il governo che potrebbe dover affrontare in Parlamento una dura resistenza. Johnson è stato immediatamente messo sotto pressione per la decisione di introdurre nuove restrizioni in un momento in cui Downing Street è finita nell'occhio del ciclone per una festa di Natale compiuta lo scors anno. Il primo ministro si è scusato ai Comuni per un video trapelato che mostrava la sua assistente Allegra Stratton che rideva e scherzava sulla festa tenutasi il 18 dicembre dello scorso anno. Affermando di essere "infastidito" dal video, ha chiesto a Simon Case, il segretario di gabinetto, di indagare se l'evento avesse rispettato le regole Covid.

Ma l'attenzione die media e degli avversari di Johnson è focalizzata anche su una seconda festa, che ha avuto luogo il 27 novembre, a cui si dice che Johnson avesse tenuto un discorso, e su un presunto party nell'appartamento di Johnson a Downing Street il 13 novembre, cosa che il premier nega con forza.