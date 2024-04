"I truffatori sono entrati sul mio conto: in pochi minuti hanno fatto 38 prelievi"

Truffata e derubata di 40mila sterline sul suo conto Revolut, ma l'applicazione finanziaria si rifiuta di rimborsarla. Il caso emerge da una lettera spedita al quotidiano The Guardian da parte di una lettrice, che si firma LG. Revolut è un'applicazione finanziaria che offre una serie di servizi online, ma non si configura come una classica banca. Offre meno tutele di altre banche convenzionali in casi di raggiro e nell'arco di un anno oltre mille clienti nel Regno Unito hanno denunciato di essere state vittime di frodi, puntando il dito contro sistemi tecnologici poco sicuri utilizzati dalla società.

Come è avvenuta la truffa

"È successo a febbraio mentre mi trovavo in montagna in Italia senza internet e con un segnale cellulare debole. Ho rifiutato una chiamata da un numero nascosto, poi ho risposto alla chiamata del mio commercialista che mi chiedeva di rispondere a Revolut perché c'erano "alcuni tentativi sospetti di accesso al mio conto aziendale", si legge nella lettera della donna. "Quando hanno richiamato, ho risposto credendo di parlare con lo staff antifrode di Revolut , anche perché la persona aveva pieno accesso ai dettagli del mio conto ed era in grado di citare le transazioni passate, persino i codici di verifica inviati per confermarle", ha precisato l'autrice della denuncia.

Il truffatore insomma aveva già accesso a dati sensibili relativi al contro di LG. Le è stato detto che era stata contattata perché qualcuno che utilizzava un dispositivo sospetto stava tentando di accedere al suo account. "Dopo aver confermato che non ero io, hanno detto che avrebbero limitato l'accesso al mio account. Come parte di un 'controllo di sicurezza', mi hanno inviato due codici di verifica, che ho riletto loro", ha sottolineato.

Soldi spariti in pochi minuti

Solo in un secondo momento la donna si è resa conto di stare parlando con un truffatore che ha utilizzato i codici per impostare nuovi beneficiari. Da quel momento in pochi minuti sono stati effettuati ben 38 prelievi dal conto, ripulendolo delle 40mila sterline presenti. La persona raggirata a quel punto ha contattato Revolut per farsi restituire i soldi, visto che la sicurezza del conto era stata aggirata così facilmente. La donna sostiene infatti di non aver fornito a nessuno i suoi dati di accesso personali e che la società finanziaria ha smesso di tentare di recuperare i suoi fondi dopo soli 10 giorni. LG si è rivolta anche alla polizia, che sta svolgendo un'indagine, mentre la banca la ritiene interamente responsabile della frode subita.

Cos'è Revolut

Revolut è una società fintech autorizzata dalla Banca centrale europea e regolamentata dalla Banca di Lituania, che fornisce servizi di credito, pagamento, conto corrente e conto di deposito a vista. Dal 2021 è dotata di una licenza bancaria europea specializzata in Italia, dove punta a raggiungere i due milioni di clienti nel 2024. Nel Regno Unito invece è priva di una licenza bancaria. Revolut non ha aderito al codice del modello di rimborso contingente (codice Crm), un codice volontario per banche e società finanziarie che stabilisce quando i clienti vittime di truffa possano recuperare i propri contanti. Le banche che aderiscono hanno promesso di rimborsare le vittime delle frodi che dimostrino di non essere state indebitamente negligenti.

La risposta di Revolut

In risposta al caso, Revolut ha affermato: "Siamo spiacenti di apprendere del caso di LG e di tutti i casi in cui i nostri clienti sono stati presi di mira da criminali spietati e sofisticati. Ogni potenziale caso di frode riguardante un cliente Revolut viene attentamente indagato e valutato indipendentemente da altri casi". La società ha poi precisato che "non ti telefonerà mai senza prima aver confermato tramite la nostra chat sicura in-app". Nel Regno Unito il numero di reclami all'associazione Action Fraud da parte dei clienti Revolut è quasi raddoppiato, passando da 567 casi nel febbraio 2023 a 1.086 l'anno successivo.