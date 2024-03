Chi sono i ribelli che stanno attaccando la Russia. Mosca: "Eliminati 195 nemici"

A pochi giorni dalle "elezioni", la Russia si trova ad affrontare una minaccia che si è spinta all'interno dei suoi stessi confini. Gruppi armati di ribelli russi, che lavorano a stretto contatto con l'esercito ucraino, hanno lanciato degli attacchi nel sud, nella regione di Kursk e di Belogorod.

Le forze russe hanno fatto sapere di aver respinto queste armate filo-ucraine nel villaggio di Tyotkino, a sud della regione di Kursk e successivamente nella regione di Belgorod. Durante i combattimenti, aggiunge il ministero in una nota, sono stati "eliminati 195 nemici, 5 carri armati e 4 mezzi blindati".

I tre gruppi ribelli in questione sono "Siberia", la "Legione libertà alla Russia", il "Corpo volontario russo". Sono tutti formati da oppositori politici (di varie estrazioni politiche) e operano a stretto contatto con la difesa ucraina. E il loro obiettivo non è tanto quello di impensierire direttamente Mosca, ma di costringere quante più truppe russe possibili impegnate in Ucraina a fare retromarcia per difendere i propri confini. Una vera e propria manovra di disturbo quindi, e una provocazione diretta lanciata contro il regime putiniano. La tecnica utilizzata è quella della guerriglia: brevi incursioni nel territorio russo per poi tornare indietro.

I blitz sono spesso guidati da droni ucraini, mentre attacchi missilistici di Kiev si sono concentrati soprattutto sulla città di Belogorod. Le forze ucraine continuano ad attaccare anche raffinerie e centrali elettriche all'interno del territorio russo. Attacchi che si sono intensificati a ridosso delle elezioni russe che per l'Ucraina hanno una valenza importante. I seggi elettorali sono stati aperti, nel corso di questa settimana infatti, anche nei territori conquistati e occupati dalle forze russe. Un voto che le autorità ucraina hanno bollato, senza mezzi termini, come "illegale" invitando tutti i partner occidentali a non riconoscere i risultati della tornata elettorale.

E segnali di "allarme" si registrano anche nel cuore della Russia. In particolare il Servizio federale di sicurezza ha riferito questa mattina, giovedì 14 marzo, l'arresto a San Pietroburgo l'arresto di quattro membri del "Corpo volontario russo" accusati di stare mettendo in campo degli attentati.

Secondo le autorità di Mosca volevano avvelenare il cibo dei soldati diretto al fronte. Segno che la tensione rimane alta, anche a distanza di pochi giorni delle elezioni, di fatto plebiscitarie, che sanciranno, per l'ennesima volta, la vittoria di Vladimir Putin.