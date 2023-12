Chi sono gli Houthi e perché stanno mettendo a rischio il commercio mondiale

Continuano gli attacchi da parte dei ribelli Houthi alle navi nel Mar Rosso. Le azioni di queste forze yemenite e filo iraniane sono iniziate dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, come forma di supporto alla milizia islamica e al popolo palestinese. Questi attacchi, che fanno temere una possibile estensione del conflitto, sono stati condannati dall’Unione europea ma anche dagli Stati Uniti che hanno annunciato una coalizione di 10 nazioni per porre fine a questi assalti. Ma chi sono gli Houthi e perché stanno attaccando navi nel Mar Rosso?

Chi sono gli Houthi

Gli Houthi sono un gruppo armato, il cui nome ufficiale è Ansar Allah, i Partigiani di Allah, composto da milizie sciite in guerra da anni contro la leadership dello Yemen, la quale rappresenta la maggioranza sunnita della popolazione della nazione. Tra le motivazioni principali dello scontro tra loro e il governo ci sono appunto ragioni etnico-religiose, che vanno avanti da decenni e si inseriscono nel delicato equilibrio geopolitico della regione. Gli Houthi si sono intestati il monopolio della resistenza armata della minoranza sciita contro il governo centrale sunnita, che tenta di assimilare gli sciiti da quando la nazione è diventa indipendente dal Regno Unito nel 1967. Negli anni Ottanta quella che è oggi la leadership del gruppo ribelle si è formata in gran parte in Iran, per poi partecipare agli scontri contro le forze governative negli anni Duemila, prendendo il controllo della parte nord-occidentale del Paese.

Lo Yemen, lacerato dalla guerra civile fin dalla primavera araba del 2011, è il teatro di quella che molti osservatori definiscono la più grave crisi umanitaria mondiale, con almeno 21,6 milioni di persone che dipendono completamente dagli aiuti internazionali secondo stime conservatrici dell'Onu. I ribelli controllano gran parte del Paese dal 2014, quando hanno rovesciato un governo transitorio sostenuto dall’Arabia Saudita. Nel 2015, una coalizione internazionale guidata da Ryad ha avviato una campagna contro le postazioni Houthi, che si è conclusa nel 2022 e ha ulteriormente aggravato la crisi umanitaria senza tuttavia riuscire a rimuovere la minaccia posta dai miliziani.

Ma nelle ultime settimane, oltre ad attaccare le navi in transito gli Houthi hanno lanciato razzi anche direttamente verso il territorio di Israele, soprattutto nell’area di Eilat, sul Mar Rosso. Alla portata dei missili dei ribelli ci sono anche le piattaforme petrolifere di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che sono stati minacciati di rappresaglie nel caso partecipassero alla coalizione a guida Usa. A complicare ancora di più la situazione, c’è il fatto che gli Houthi sono difficili da raggiungere attraverso iniziative diplomatiche, dato che praticamente nessuno li riconosce ad eccezione dell’Iran, che li supporta come costola del suo "asse della resistenza". Ma persino Teheran potrebbe non essere in grado di controllarli, e pare anzi che gli attacchi compiuti da queste milizie nelle ultime settimane non siano stati concordati con la leadership iraniana.

Gli attacchi nel Mar Rosso

Dalle loro basi nello Yemen, gli Houthi hanno iniziato ad attaccare le navi che transitano nel Mar Rosso. Più precisamente, le minacce alla navigazione riguardano soprattutto lo stretto di Bab el-Mandeb, il passaggio strategico che collega questo mare con l'Oceano Indiano (via Golfo di Aden e Mar Arabico). Si tratta del terzo cosiddetto "chokepoint" globale, letteralmente un punto di strozzatura attraverso cui passano le spedizioni di petrolio di tutto il mondo (i primi due sono gli stretti di Hormuz, tra Iran e Oman, e di Malacca, tra Malesia e Indonesia). Ogni giorno vi transitano oltre sei milioni di barili (circa il 12% del commercio globale di petrolio), la maggior parte dei quali diretti in Europa (attraverso il Canale di Suez).

Come appare evidente dando un rapido sguardo alla cartina geografica, questo passaggio fa risparmiare molto tempo e denaro per rifornire di petrolio il Vecchio continente rispetto all'alternativa via mare, che richiederebbe di circumnavigare l'Africa: quest’ultima opzione, riporta Al Jazeera, richiederebbe una decina di giorni in più e farebbe aumentare i costi del trasporto di circa il 15%. Ecco perché quel passaggio è fondamentale per l'economia globale, ed ecco perché un gruppo non-statale come gli Houti può ottenere risultati sproporzionati attaccando in questa parte del mondo, rispetto alle risorse che ha a disposizione. Del resto, al di là delle perdite in caso di sequestro di una nave, anche solo il rischio di attacchi e interruzioni al traffico marittimo sta facendo aumentare i premi assicurativi così come le indennità degli equipaggi e una serie di altri costi, con il potenziale di far lievitare i prezzi dell'intera filiera del petrolio a livello globale. Diverse compagnie petrolifere e di navigazione hanno già annunciato la sospensione del passaggio delle loro imbarcazioni per il Mar Rosso.

Minacce al commercio globale

Dallo scoppio della guerra di Gaza, i gruppi Houthi hanno intensificato gli attacchi alle navi che transitano per lo stretto, in solidarietà con la popolazione palestinese. Il 19 novembre scorso, un commando di miliziani che sventolava bandiere yemenite e palestinesi ha assaltato la Galaxy Leader, battente bandiera delle Bahamas, calandosi sul ponte tramite un elicottero e dirottando l'imbarcazione verso il porto di Hodeida, nello Yemen occidentale. Il 12 dicembre gli Houthi hanno poi colpito la petroliera norvegese Strinda con un missile mentre transitava per lo stretto di Bab el-Mandeb, per impedirle di portare il suo carico verso Israele, mentre nei giorni scorsi almeno altre tre navi sono state colpite da missili e droni lanciati dal territorio Houti.

La leadership del gruppo yemenita ha dichiarato che continuerà a compiere attacchi contro le navi dirette verso la costa israeliana finché Tel Aviv non concederà tregua alla popolazione di Gaza, aprendo di fatto un ulteriore fronte nel conflitto mediorientale. Un fronte, però, che per quanto (per ora) a bassa intensità rischia di creare problemi ben più seri a livello globale, con un'ulteriore impennata dei prezzi energetici che andrebbe a sommarsi ai già consistenti aumenti delle bollette.

E così ieri (lunedì 18 dicembre) gli Stati Uniti hanno annunciato la nascita di una coalizione multilaterale per garantire la sicurezza del commercio marittimo, composta da una decina di Paesi tra cui Regno Unito, Francia, Emirati Arabi Uniti e anche l'Italia. Nell'area c'è già la portaerei Usa Eisenhower dall'inizio degli scontri a Gaza, e durante il fine settimana le navi militari statunitensi e britanniche hanno abbattuto diversi droni partiti dallo Yemen, con questi attacchi che si aggiungono alle incursioni dei pirati somali che da tempo infestano la zona tra la penisola arabica e il corno d'Africa.