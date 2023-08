Riccardo Zebro, lo chef italiano di 34 anni trovato morto a New York

È avvolta nel mistero la morte dello chef Riccardo Zebro, originario di Cassina de' Pecchi, cittadina alle porte di Milano. Zebro, 34 anni, è morto nella sua casa di New York, nel Queens. Da chiarire le cause del decesso, avvenuto secondo quanto si apprende tra il 15 e i 16 agosto.

Dopo essersi diplomato all'istituto alberghiero Carlo Porta nel 2008, Zebro nel 2012 vola all'estero: alle Bermuda. Nel 2016 il trasferimento a New York. Ha lavorato al ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, per poi approdare come executive chef al Sant Ambroeus West Village, ultimo impiego. Ha cucinato anche per star come Robert De Niro.

Il giovane cuoco era atteso dalla sua famiglia in Italia per le vacanze, programmate a settembre. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per questo giovane chef mancato improvvisamente. Il collega Paolo Lovari lo ricorda come "una persona di una umanità impressionante, un grande chef, un giocherellone".

