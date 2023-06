In Ucraina si ricostruisce: il caso Irpin

È già partita la ricostruzione nella regione di Kyiv, occupata all'inizio della guerra in Ucraina e liberata dopo poco più di un mese, a fine marzo del 2022. Irpin, Bucha e Borodyanka, insieme ad altre località, divennero famose in tutto il mondo, così come le fotografie di quei luoghi divennero simboliche della guerra in corso: tutti ricordano i mezzi militari e i cadaveri abbandonati, i tetti scoperchiati, i colori pallidi dei quartieri semi disabitati.

Quasi nell'immediato, il consiglio comunale di Irpin creò l'Irpin Reconstruction Summit, per raccogliere fondi e competenze. I suoi rappresentanti sono spesso in viaggio in tutto il mondo per incontrare stakeholders, finanziatori, politici, architetti, imprese edili. Più volte sono venuti anche in Italia, dove contano nel sostegno, tra gli altri, dell'archistar Stefano Boeri, ora presidente della Triennale di Milano.

Per vedere come procede la ricostruzione, a fine aprile del 2023 ci siamo recati sul posto, approfittando di un viaggio compiuto dai vertici di Radicali Italiani, intenzionati a celebrare simbolicamente a Kyiv il 25 aprile italiano. L'Irpin Reconstruction Summit ha accettato la richiesta di accompagnarci in un tour per conoscere e toccare con mano la situazione: Olena e Bogdan, due volontari ventenni, ci hanno fatto da guida. In quel periodo i bombardamenti russi sulla capitale e i dintorni erano come in pausa, che però si rivelerà effimera: a maggio sarebbero ripresi, e con grande intensità.

Eravamo già stati nella regione di Kyiv ad agosto del 2022, constatando che non solo organismi comunali, ma anche privati cittadini si stavano già impegnando a ricostruire quello che potevano, come la propria casa o quella dei propri genitori. Ora, a distanza di mesi, i segni e le ferite dell'occupazione sono ancora visibili. A volte predominanti. La ricostruzione appare a macchia di leoparto: succede che si vedano operai al lavoro e, dall'altra parte della strada, un quartiere di edifici completamente sventrati, con le macerie ancora ammucchiate sopra i giardini e i parchi giochi: ed è possibile toccarle, camminarci sopra, fare slalom tra le carcasse di auto incendiate dai missili, intuire (perché comprendere appieno è impossibile) le emozioni e le paure vissute dagli abitanti.

Il ponte simbolo

La prima tappa che Olena e Bogdan hanno pensato per noi è davanti al ponte crollato all’inizio di marzo 2022. Fecero il giro del mondo le fotografie degli abitanti di Irpin nascosti sotto i resti della struttura, in attesa del momento giusto per continuare la fuga verso la capitale, passaggio obbligato per poi eventualmente andare altrove in Europa. L’occupazione della regione di Kyiv (ma non della capitale) era iniziata da poco, e poco si sapeva della vita quotidiana a Bucha, Iprin e nelle altre città prese dai russi, tra cui diventerà terribilmente noto il villaggio di Moschun, quasi completamente raso al suolo. Il ponte è ancora ferito, inutilizzabile in auto, ma la parte ferroviaria è già tornata in funzione. La ferrovia, nell’Ucraina sotto attacco, è considerata un servizio fondamentale. Garantisce collegamenti altrimenti impossibili o complicati, anche con altri paesi. Quando il ponte sarà ricostruito, nelle intenzioni dei vertici ucraini diventerà una specie di memoriale della fuga obbligata, della libertà persa e riconquistata.

L’automobile di Olena e Bogdan si muove e noi dietro di loro, tra i viali alberati con marciapiedi e piste ciclabili ricostruite. La maggior parte degli edifici mostra ancora i segni della guerra: finestre rotte, divelte, e buchi nei muri. Le nostre guide ci mostrano qualche palazzo già riparato e tornato a vivere. Ne riconosco uno, che ad agosto era chiuso e ora ha riaperto, compresi i negozi in strada. “Quelli che vedete ristrutturati sono per lo più uffici. Gli investitori privati sono più rapidi”. Olena e Bogdan ci fanno fare una sosta presso la Casa della Cultura, tuttora completamente sventrata, e davanti alla facoltà di Studi Fiscali dell’università locale, riaperta da qualche mese nonostante non sia stata ancora del tutto riparata. Rimane una cattedrale nel deserto lo scheletro di un centro aggregativo che univa spazi per i bambini a un cinema. Una delle ultime tappe è di fronte a un edificio di abitazioni completamente ristrutturato secondo criteri Green. “È il nostro orgoglio”, ci dicono i due ragazzi: “È stato rimesso a posto con i fondi raccolti dall’Irpin Reconstruction Summit. Per noi è un modello di quella che potrebbe essere la ricostruzione a Irpin e in tutta l’Ucraina, dalla raccolta del denaro alle competenze tecniche, fino al risultato finale”.

Perché ricostruire

La voglia di ricostruzione può sembrare frettolosa. Non la pensano così i ragazzi che avevamo incontrato lo scorso agosto, mentre lavoravano ai muri portanti della casa dei genitori, distrutta, in un quartiere di villette a Bucha. Né le famiglie tornate a vivere da poco negli appartamenti graziati dai missili (accanto ad altri ancora pieni di detriti). E nemmeno i rifugiati all’estero, che avevano tenuto legati i figli alle scuole d’origine tramite la didattica a distanza, progettando un ritorno e non l’addio al paese.

Ma, per tornare a vivere nei luoghi d’origine, è necessario ricostruire le case e ricreare i tessuti sociali: da quello lavorativo ed economico a quello culturale, senza dimenticare i bambini, che hanno bisogno di spazi ricreativi e di gioco. A Irpin, dove si calcolano circa 7mila edifici distrutti e 16mila nuclei familiari senza casa su 60mila abitanti, la ricostruzione è partita alla svelta. Il modello dell’Irpin Reconstruction Summit è però forse irripetibile: la raccolta di fondi e competenze attraverso un’intensa attività all’estero è riuscita a coinvolgere istituzioni comunali di vari paesi, anche negli Stati Uniti e in Canada, architetti anche di fama mondiale come Stefano Boeri e imprese di progettazione e costruzione Green, ma potrebbe non bastare per rigenerare città oggi quasi inesistenti come Mariupol: 500mila abitanti prima della guerra, ora con il 90% di edifici danneggiati o distrutti. Né per ridare casa e lavoro ai milioni di ucraini sfollati, in patria o altrove, durante l’invasione su larga scala. La ricostruzione generale sarà un altro tipo di lavoro.

Intanto Bogdan e Olena ci conducono all’ultima tappa: la piazza del municipio. Circondata da palazzi d’impronta sovietica, simili alle nostre case popolari, ha aiuole molto curate. Circola un trenino su gomma per i bambini: “Vogliamo che tutta la città torni così”. Intanto, davanti al palazzo comunale, sono stati installati i totem dei cittadini di Irpin morti in guerra. Eroi che la città ricorderà per sempre. “Anche ricostruire”, concludono le nostre guide, “è una forma di resistenza”.