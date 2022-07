Così la Germania sta riformando il suo stato sociale

Era il 14 marzo 2003, quasi vent’anni fa. Al Bundestag il cancelliere tedesco Schröder tenne un discorso destinato a fare storia: Il coraggio per la pace e il cambiamento. Da vecchia volpe della politica, Schröder, appena rieletto alla guida del Paese, provava a legare la sua contrarietà alla guerra in Iraq con il suo pallino di modificare lo stato sociale, che gli farà guadagnare il soprannome di Genosse der Bosse, compagno dei padroni.

Nonostante le polemiche, le manifestazioni nel Paese e una scissione nel suo stesso partito, Schröder imporrà la riforma. Da quel momento i tedeschi si sarebbero abituati al nome di Hartz IV, dal presidente della commissione che si occupò della riforma della previdenza sociale. Lo shock per i tedeschi fu forte: erano abituati a uno Stato sociale consistente e che proprio in quelle dimensioni era stato promesso ai tedeschi dell’Est “riunificati” nel 1990. Che, invece, si ritrovarono tra le mani la riforma di Schröder.

L’Hartz IV rompeva con il passato, i sussidi sarebbero stati tagliati e inseriti in un sistema di regole molto burocratico. Al limite della follia. Da un’altra prospettiva era un enorme regalo alle imprese, alle quali veniva suggerito di abbassare i salari, perché ai “lavoratori poveri” avrebbe pensato lo Stato integrando il loro magro salario proprio con il contributo dell’Hartz IV (ad oggi sono oltre ottocentomila persone in questa situazione). Non a caso Schröder si è più volte vantato di aver creato fato dei servizi un sistema enorme di bassi salari. Va anche detto che il progetto in parte ha funzionato: la disoccupazione è calata, il sistema industriale ha retto fino ad oggi meglio che altrove.

Col tempo, però, sono venute fuori le storture, sanzionate persino dal Bundesverfassungsgericht, la corte costituzionale tedesca. Troppa burocrazia e sanzioni spesso irragionevoli e illegittime. Proprio le sanzioni sono uno degli aspetti più controversi della vicenda: chi riceve il contributo Hartz IV deve essere sempre a disposizione dell’Ufficio e presentarsi ai colloqui che vengono proposti. Ma c’è dell’altro, che a volte sfiora il ridicolo: se una persona ha una casa “troppo” grande rischia di doversi trasferire, se per il suo compleanno riceve un regalo, magari in denaro, potrebbe vedersi tagliato il contributo mensile. Se lavora per mettere da parte un po’ di soldi, magari con un impiego saltuario, anche quello che guadagna, per quanto minimo possa essere, va sottratto al contributo mensile. Cosa che, paradossalmente, spinge alcuni a non lavorare. Ovviamente questo controllo capillare richiede personale – quando un responsabile segue troppe persone può capire che non stia attento alla situazione singola e intervenga con sanzioni troppo dure – e una burocrazia enorme che tra moduli e avvocati ha spesso un costo irragionevole.

Il governo tedesco vuole intervenire e proprio in questi giorni il ministro del Lavoro, il socialdemocratico Hubertus Heil, ha fatto il punto. Dal primo luglio, infatti Governo e Parlamento hanno sospeso e rimodulato le sanzioni fino al prossimo anno quando dovrebbe entrare a regime il nuovo sistema che il governo ha in mente e che introdurrà il Bürgergeld, nome apparentemente più ambizioso: un contributo civico, da non confondere con il reddito universale che in tedesco è espresso dalla formula Bedingungsloses Grundeinkommen. Per il ministro l’obiettivo è che governo e parlamento lavorino velocemente e la riforma possa partire dal primo gennaio del prossimo anno.

Heil ha annunciato interventi in quattro direzioni: abbattimento della burocrazia (ad esempio nei primi sei mesi non ci saranno più interventi per diminuire il contributo), le sanzioni non toccheranno più i piccoli risparmi, la dimensione della casa non sarà più un criterio preso in considerazione (perlomeno non nell’immediato) ma soprattutto interventi per la riqualificazione professionale con l’obiettivo di rientrare quanto prima nel mercato del lavoro. Che, come lo stesso ministro ha sottolineato, ha bisogno di forza lavoro: “Non siamo più ai primi duemila, abbiamo urgente bisogno di lavoratori, in alcuni settori c’è una richiesta considerevole. Da qui la necessità della riqualificazione”.

È ancora presto per valutare effettivamente cosa cambia tra il vecchio sistema Hartz IV e il nuovo Bürgergeld che con l’aumento del salario minimo a 12 euro rappresenta i principali interventi che la socialdemocrazia ha strappato ai partner di coalizione Verdi e Liberali. Apparentemente, però, si può già dire che del sistema di Schröder resti molto: ogni prestazione che lo Stato offre ai suoi cittadini in difficoltà deve essere bilanciata dall’attivazione di queste persone, dalla loro disponibilità a cercare di uscire quanto prima da questa situazione. Le sanzioni vengono certamente ritoccate ma per vedere se sarà solo un intervento cosmetico o qualcosa di più radicale bisognerà capire come gli Uffici per il lavoro individueranno le alternative presentate a chi è in disoccupazione, ad esempio come verrà gestita la riqualificazione professionale. Di certo la riforma appare necessaria e non più rinviabile.