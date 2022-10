Un nuovo premier per il Regno Unito: c'è il secondo candidato ufficiale

L'ex cancelliere britannico Rishi Sunak ha annunciato la sua discesa in campo formale per la successione a Liz Tuss come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito. La premier si è dimessa dopo appena 45 giorni a Downing Street.

Sunak si impegna ad attuare il manifesto elettorale del 2019, ma anche a rimettere "in sesto l'economia" in un momento difficile di crisi all'insegna "della competenza e dell'integrità". "Il Regno Unito è un grande paese ma affrontiamo una profonda crisi economica", scrive Sunak nel tweet in cui annuncia la sua candidatura a leader conservatore.

Sunak è il secondo candidato dopo la leader della Camera dei Comuni Penny Mordaunt. Ieri sera c'è stato un incontro con Boris Johnson. L'ex premier non ha ancora ufficializzato quella che viene considerata come una candidatura quasi certa. Dei tre candidati solo Mordaunt non ha al momento raggiunto il numero di sostenitori necessari per accedere alla serie di votazioni che dovranno decidere il nome del successore di Liz Truss.