Premier Sunak indagato: conflitto d'interessi per gli affari della moglie

Problemi in vista per il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sottoposto a investigazione amministrativa per un presunto conflitto d'interessi familiari. L’indagine si riferisce alle quote che la moglie, Akshata Murthy, figlia di uno degli uomini d'affari più facoltosi dell'intera India, possiede di una struttura di assistenza per bambini, la Koru Kids, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo.

L'inchiesta del Commissario parlamentare per gli standard del Parlamento, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile, ricordando che i deputati "devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche". Sembra, invece, che Sunak non abbia dichiarato nulla sulle quote della moglie nella Koru Kids.

Il primo ministro inglese ha sempre negato qualsiasi violazione nelle cosiddette dichiarazioni d'interesse, compresa questa. "Siamo felici di aiutare il Commissario a chiarire come ciò sia stato dichiarato in modo trasparente come interesse ministeriale", ha dichiarato un portavoce di Downing Street.

Nella vicenda non sono coinvolti organi di polizia o giudiziari. Non c’è nessuna ipotesi di reato. L'investigazione è solo frutto dell'iniziativa di un organismo parlamentare indipendente chiamato a valutare eventuali violazioni delle regole e degli standard di comportamento previsti per gli eletti e gli uomini di governo. "Si tratterà di stabilire se la dichiarazione sugli interessi personali e familiari presentata a suo tempo da Rishi Sunak sia stata aperta e franca", ha detto un portavoce del Commissioner for Standards. Nel frattempo Downing Street ha fatto sapere di attendersi un verdetto favorevole al primo ministro.

