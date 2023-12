L'Onu approva la risoluzione su Gaza (ma niente tregua e condanna di Hamas)

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione per facilitare la consegna degli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza. Nel testo, passato con il voto favorevole di 13 Paesi membri, non si chiede però il cessate il fuoco. La risoluzione prevede "pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi in tutta la Striscia di Gaza per un numero sufficiente di giorni per consentire un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli".

Si tratta tuttavia di un testo annacquato rispetto alla versione originale proposta domenica dagli Emirati Arabi Uniti. È scomparso il riferimento a una "cessazione urgente e duratura delle ostilità", così come la richiesta, presente in una versione successiva, di una "sospensione" dei combattimenti. Nella risoluzione vengono condannati "tutti gli atti di terrorismo" e "tutti gli attacchi contro i civili", ma non si fa menzione di Hamas e non c'è una condanna esplicita dell'organizzazione palestinese. Alla fine dunque l'accordo è stato trovato, ma il testo è stato notevolmente ammorbidito. Il documento è stato approvato con 13 voti a favore, nessuno contrario e due astensioni (Stati Uniti e Russia). Israele ha ringraziato gli Usa per aver mostrato il suo sostegno, per Hamas la risoluzione votata dal Consiglio di Sicurezza "non è una misura sufficiente".

Se non c'è la richiesta esplicita di una tregua, nel testo vengono indicate invece le condizioni per far cessare o almeno sospendere i combattimenti nella Striscia di Gaza. Un altro punto delicato su cui è stato necessario trovare un compromesso è stato il ruolo di Israele nel decidere quali aiuti possono arrivare. "La decisione permette all'autorità di sicurezza di Israele di monitorare e ispezionare gli aiuti che entrano a Gaza", ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, sottolineando che "sono state mantenute le linee rosse definite".

I thank @POTUS, @USAmbUN, and @USUN for standing on Israel's side throughout the negotiations on the UN Security Council resolution and maintaining defined red lines. The resolution maintains Israel's security authority to monitor and inspect aid entering Gaza.



It must not be… — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 22, 2023

Lo stesso Erdan ha però sottolineato in un tweet che "il Consiglio di sicurezza nel suo insieme non ha ancora condannato il massacro del 7/10. Questa è una vergogna che rivela l’irrilevanza dell'Onu rispetto alla guerra a Gaza. Concentrarsi solo sui meccanismi di aiuto per Gaza non è necessario perché Israele consente comunque l’introduzione di aiuti su qualsiasi scala necessaria".

L'ambasciatrice degli Emirati Lana Zaki Nusseibah ha parlato di "miracolo di Natale che tutti speravamo, per inviare un messaggio positivo alla gente di Gaza che soffre di condizioni di vita insopportabili". Per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, un cessate il fuoco umanitario è "l'unico modo per iniziare a soddisfare i bisogni disperati della popolazione di Gaza e porre fine al loro incubo in corso". La risoluzione del Consiglio di sicurezza, ha aggiunto, "può finalmente contribuire a raggiungere questo obiettivo, ma nell'immediato è necessario molto di più".