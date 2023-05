Rissa tra delegati di Russia e Ucraina: pugni in faccia al vertice internazionale

Rissa tra delegati di Russia e Ucraina alla conferenza dell'assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione economica degli Stati sul Mar Nero di Ankara. Al vertice hanno preso parte rappresentanti di 13 diversi Paesi, quelli di Russia e Ucraina sono letteralmente venuti alle mani.

La rissa è scoppiata dopo che la delegazione di Kiev ha protestato mostrando la bandiera ucraina durante l'intervento della deputata russa Olga Timofeeva, marciando verso il podio. A quel punto c'è stata una breve colluttazione tra i deputati delle due delegazioni mentre successivamente altri due parlamentari si sono spintonati nei corridoi dell'edificio al termine della conferenza.

Un momento, quest'ultimo, immortalato in un video diffuso dai media turchi e diventato virale sui social. La lite arriva proprio in concomitanza con l'appello, lanciato dall'assemblea, per il cessate il fuoco in Ucraina. Lo speaker del parlamento turco ha chiesto una tregua, aggiungendo che il conflitto minaccia la sicurezza dell'intera regione del Mar Nero.