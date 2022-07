La maxi rissa per la fila a Disneyworld

Si è conclusa con tre arresti e una persona in ospedale la maxi rissa avvenuta all'ingresso del parco Disneyworld di Orlando, in Florida (Stati Uniti). Una discussione per il posto nella fila si è trasformata in uno scontro a mani nude tra due famiglie, che in quel momento si trovavano in coda per assistere ad uno spettacolo di Topolino. La bagarre è iniziata quando un componente di uno dei due nuclei, una giovane donna, si è accorta di aver lasciato lo smartphone dentro lo scooter e si è allontanata per andare a recuperarlo. Al suo ritorno, la seconda famiglia pretendeva che si ricominciasse la coda dall'inizio, con il diverbio che in pochi secondi si è trasformato in una rissa.

Spintoni, calci e pugni, una furia inaudita ripresa da alcuni presenti, con le immagini che poi hanno fatto il giro dei social. Come riportano i media locali, tre persone sono state arrestate per la rissa a Disneyworld, mentre una p stata trasportata in ospedale a causa di una profonda ferita al mento. La rissa è avvenuta intorno alle 19.30 di mercoledì scorso: lo scontro è passato dalle parole ai fatti nel giro di un attimo, prima che la sicurezza riuscisse ad intervenire per dividere le due famiglie e scortarle fuori dal parco Disney. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i paramedici: le due famiglie coinvolte, oltre che dover fare i conti con la legge, non potranno più entrare nei parchi Disney, né ad Orlando né altrove.