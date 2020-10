"Metti la mascherina": brutale rissa in un negozio, donna colpita con una testata

Una donna è stata vittima di una brutale aggressione in un negozio nella zona di Whitechapel a Londra per essersi rifiutata di indossare la mascherina. Come mostra un video pubblicato sui giornali inglesi la vittima del pestaggio stava discutendo animatamente con un'altra donna davanti alla porta di ingresso del locale quando all'improvviso viene colpita con una testata e trascinata dentro. Volano spinte e qualche calcio, i presenti e lo stesso personale del negozio faticano a riportare la calma.

La rissa all'esterno di un negozio a Londra

La polizia ha confermato di aver ricevuto una chiamata alle 22:46 ora locale per la rissa. All'arrivo degli agenti le persone coinvolte si erano però già dileguate. "Condanniamo qualsiasi violenza nei nostri negozi", ha dichiarato un portavoce del negozio aggiungendo che i dispositivi di protezione sono "obbligatori per tutti i clienti e i dipendenti non sono esenti".

Londra, donna colpida con una testata davanti a un negozio: video