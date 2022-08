Rissa tra piloti a bordo di un volo Air France

Sono dovuti intervenire gli assistenti di volo per bloccare la violenta rissa nata in cabina di pilotaggio tra due piloti di un volo Air France. Subito dopo il decollo i due piloti avrebbero iniziato a insultarsi, sembra per futili motivi, poi sono passati agli schiaffi e infine a colpi di valigette. Sentito il trambusto gli assistenti di volo sono corsi in cabina di pilotaggio e sono intervenuti per dividerli. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Tribune, sembra che per tutto il volo un membro dell?equipaggio sia dovuto restare seduto dietro di loro per evitare che la miccia potesse riaccendersi.

La compagnia aerea francese ha ammesso che c?è stata una lite tra i due piloti in cabina di pilotaggio, con uno scambio di "gesti inappropriati", ma ha assicurato che il diverbio non ha influito sulla sicurezza dei passeggeri, sottolineando che è durato solo pochi attimi. In ogni caso si tratta di un ?comportamento del tutto inappropriato". I piloti protagonisti dell'animato litigio in volo sono stati sospesi e sono attualmente sotto indagine.