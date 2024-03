Apre il primo ristorante di lusso nello spazio: menù fisso da 450mila euro a persona

Cenare con i piatti creati da uno chef stellato guardando l'alba sulla curvatura terreste. Ossia mentre si è in orbita nello spazio all'interno di una navicella a forma di pallone. È quanto propone la compagnia di viaggi spaziali di lusso SpaceVIP. Il prossimo mese saranno effettuati i primi test, mentre nel 2025 dovrebbero partire le prime cene per i suoi facoltosi clienti.

Già, perché il costo per un viaggio di sei ore a 30mila metri sul livello del mare e del menù fisso si aggira intorno ai 450mila euro, secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Bloomberg, non certo una cifra alla portata del grande pubblico. A creare i piatti che saranno consumati in orbita è lo chef danese Rasmus Munk, il cui ristorante Alchemist di Copenaghen ha ricevuto due stelle Michelin nel 2021.

Il viaggio si svolgerà su un veicolo spaziale chiamato Spaceship Neptune, una capsula pressurizzata sollevata da un pallone riempito di idrogeno (invece che da razzi) progettata dalla startup Space Perspective con sede in Florida. Ogni passeggero indosserà tute spaziali su misura disegnate dal casa di moda francese Ogier. Ogni viaggio potrà ospitare al massimo sei passeggeri. "Abbiamo già avuto dozzine di clienti qualificati che hanno espresso enorme interesse per questa esperienza", ha detto il fondatore di SpaceVIP, Roman Chiporukha.