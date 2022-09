In Svezia storico risultato dell'estrema destra (alleata con Meloni)

Testa a testa in Svezia tra le due coalizioni di centrosinistra e centrodestra in un importante turno elettorale che ha visto 7,8 milioni di aventi diritto chiamati a rinnovare i 349 seggi del Riksdag. Alla chiusura dei seggi, i primi exit-poll premiano i socialdemocratici della premier uscente Madgalena Andersson, in testa con il 29,3% delle preferenze. Segue, ma con un risultato storico, l'estrema destra guidata guidata da Jimmie Akesson al 20,5%, che supera anche i Moderati di Ulf Kristersson, fermi al 18,8%. Il partito in Europa è membro dei Conservatori, il partito Ue guidato da Giorgia Meloni.

Il risultato delle elezioni in Svezia

Sommando i voti dei partiti di coalizione, il campo di sinistra è in leggero vantaggio (intorno al 50%) rispetto alla destra (48%). Trattative e ricerca di compromessi attendono il vincitore, chiamato a dare vita ad una coalizione solida in quella che si annuncia come una corsa serrata. Andersson, prima premier donna dopo le dimissioni a sorpresa di Stefan Lofven lo scorso anno, a capo di un governo di minoranza, è molto popolare e gode di grande fiducia da parte degli elettori. I partiti di centro sinistra che potrebbero sostenerla non appaiono invece all'esterno così compatti.

I socialdemocratici fanno campagna su una piattaforma che punta a migliorare la qualità dello stato sociale svedese, convertirsi ad un uso più intensivo delle energie rinnovabili e combattere la criminalità. Il suo rivale Kristersson promette tagli fiscali, scuole migliori, più energia nucleare e lotta alle violenze delle gang. Temi portati alla ribalta dall'ascesa dei Democratici svedesi, di estrema destra, che hanno incentrato la campagna elettorale su temi quali immigrazione, legge e ordine.