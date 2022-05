I ritardi e gli errori della polizia a Uvalde finiscono sul tavolo del Dipartimento di Giustizia

Uvalde, la città del Texas che sta vivendo ore di dolore dopo che il giovane Salvador Ramos ha ucciso 19 bambini e due maestre con colpi di arma da fuoco, si prepara a salutare oggi 29 maggio le giovani vittime con funerali di Stato, a cui parteciparà anche il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill.

L’inquilino della Casa Bianca e la moglie visiteranno il memoriale improvvisato fuori dalla Robb Elementary School, dove 19 bambini e due insegnanti hanno perso la vita per mano dell'aggressore armato, e parteciperanno alla messa nella chiesa cattolica del Sacro Cuore.

La commemorazione si svolge tra le polemiche per i ritardi della polizia nel rispondere alla strage. Gli agenti, che sono arrivati rapidamente alla Robb Elementary School dopo le decine di chiamate arrivate al numero di emergenza, hanno atteso quasi un'ora prima di entrare in azione e fermare il killer. Ritardi, secondo molti, che sono costati la vita a diversi bimbi.

Gli errori e i ritardi

Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha riconosciuto che nell'operazione di polizia seguita all'attacco armato nella scuola sono stati commessi errori. "Naturalmente non è stata la decisione giusta. E' stata la decisione sbagliata", ha dichiarato Steven McCraw in conferenza stampa, parlando della scelta di non fare prima irruzione nella classe in cui si trovava il giovane armato. Circa venti ufficiali si trovavano in un corridoio fuori dalle aule nella scuola elementare teatro della strage e lì sono rimasti per oltre 45 minuti prima che gli agenti si muovessero per affrontare l'aggressore.

Dopo aver sparato "numerosi colpi" all'esterno, Salvador Ramos, il killer 18enne della strage di Uvalde, in Texas, è entrato alle 11.33 ora locale nella 'Robb Elementary school'. Qui, secondo il colonnello Steven McCraw, del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, "il sospetto ha iniziato a sparare nell'aula 111 o 112. E sappiamo che ha sparato oltre 100 colpi sulla base delle prove audio. Almeno 100 colpi".

Per questo il Dipartimento di Giustizia americano condurrà un esame sulla risposta della polizia alla strage, dopo le richieste avanzate dal sindaco di Uvalde. “Vogliamo offrire un resoconto indipendente sulle azioni di quel giorno, sulle lezioni da imparare e sulle pratiche migliori per aiutare i primi soccorritori", afferma il Dipartimento di Giustizia. Sulla polizia di Uvalde si è scatenata una bufera per la risposta alla strage: gli agenti pur essendo arrivati sul posto a pochi minuti di distanza dal killer hanno atteso oltre un'ora prima di intervenire

Ad agitare ancora di più il coro delle critiche è il fatto che il 40 per cento del bilancio della piccola cittadina rurale del Texas, circa quattro milioni di dollari, è destinato ogni anno alla polizia. Una cifra alla quale vanno aggiunti poi i fondi federali.