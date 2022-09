Svolta in Ucraina: in corso ritirata dei russi nel Donbass

Secondo fonti sul campo le forze ucraine sarebbero entrate nell'area dell'aeroporto di Donetsk, nella cui periferia sarebbero in corso scontri con le forze russe. Lo hanno riferito fonti di intelligence all'emittente ucraina Canal 24. Secondo le stesse fonti Denis Pushilin, il leader filorusso dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, avrebbe lasciato la città.

Si tratta di una svolta della guerra in Ucraina con le truppe russe e i coscritti filorussi che si starebbero ritirando anche da posizioni tenute fin dall'inizio del conflitto in Donbass nel 2014. A 199 giorni dall'invasione russa dell'Ucraina - se i rapporti che arrivano dal fronte saranno confermati - stiamo assistendo al totale crollo delle difese russe sul fronte del Donbass nel corso del quarto giorno della controffensiva iniziata sulla direttrice tra Kharkiv e Izyum gestita dal generale Oleksandr Syrsky, che ha anche organizzato la difesa di Kyiv a febbraio e marzo. Secondo quanto si apprende la tanto sbandierata offensiva ucraina al sud (che pure esiste e va avanti) era una campagna di disinformazione ucraina, per l'offensiva che si stava preparando a Kharkiv.

Dopo aver perso il controllo di diversi villaggi e di un importante snodo logistico, le truppe russe sarebbero state costrette a un ritirata definita "strategica" dal ministero della Difesa russo. Secondo l'agenzia di stampa statale di Mosca Ria Novosti le autorità russe avrebbero iniziato l'evacuazione di Kupiansk, Izyum, Shevchenkovo e Balakliya.

Si tratta di città strategiche della regione di Kharkiv che tornano in mani ucraine mentre- galvanizzate dalle avanzate che gli stessi russi iniziano ad ammettere- le forze di Kiev avrebbero iniziato una controffensiva anche nella regione di Luhansk tanto da arrivare alla periferia di Lsysychansk caduta nelle mani di Mosca all'inizio dell'estate dopo settimane di feroci combattimenti. Un riscatto militare e simbolico, con il presidente Volodymyr Zelensky che ogni sera sciorina alla nazione la lista aggiornata dei territori "liberati" - la stima dell'Institute for the Study of War è di circa 2.500 chilometri quadrati -, mentre a sud continua l'altra grande battaglia scatenata dal contrattacco dell'esercito ucraino nell'oblast di Kherson, verso cui Mosca ha inviato rinforzi con 1.300 ceceni agli ordini di Ramzan Kadyrov.

Entriamo nei primi villaggi liberati dalle truppe ucraine dove i russi si sono ritirati abbandonando le armi con @SimoTraini e @FolioMauro via @Tg1Rai #ucraina riconquista 100 km nella regione di #kharkiv #KharkivOffensive #kharkivcounteroffensive pic.twitter.com/IXzQ5XtWvL — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) September 10, 2022

Sui social media, le immagini degli ufficiali che espongono la bandiera ucraina davanti a edifici fino a poche ore prima "occupati" corrono più veloci degli annunci ufficiali. Una "fuga" massicciamente evidenziata dai media ucraini che hanno sottolineato il malcontento tra i coscritti separatisti del Donetsk.

Per il Cremlino non si tratta di una ritiratà ma immagini in arrivo da Mosca mostrano il centro cittadino completamente blindato. Per il momento non c'è alcuna spiegazione ufficiale. Nei giorni scorsi alcuni consiglieri comunali del distretto moscovita di Lomonosovsky hanno chiesto le dimissioni del presidente Putin, dicendo che "tutto è andato storto" dall'inizio del suo secondo mandato nel 2018 e ritengono necessario un cambio di potere per il bene del Paese.

Una protesta simile all'inizio di questa settimana da parte dei legislatori locali a San Pietroburgo ha portato le autorità a convocarli al dipartimento di polizia.