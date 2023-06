Perché Prigozhin ha ordinato la ritirata a 200 km da Mosca

Dopo ore di tensione e di trattative i miliziani della Wagner "fanno marcia indietro", a soli 200 chilometri da Mosca. Hanno deciso di tornare verso sud per evitare "spargimento di sangue russo", ha dichiarato in un audio il loro leader Yevgeny Prigozhin. Finisce così la "guerra civile in Russia", durata meno di 24 ore, nonostante Putin abbia parlato di alto tradimento. I responsabili "pagheranno per questo", aveva promesso.

"Volevano sciogliere Wagner - ha chiosato Prigozhin -. Siamo partiti il 23 giugno per la 'Marcia della giustizia'. In un giorno abbiamo marciato a poco meno di 200 km da Mosca. Durante questo periodo, non abbiamo versato una sola goccia di sangue dei nostri combattenti. Ora è il momento in cui il sangue può essere versato. Rendendoci conto di tutta la responsabilità per il fatto che il sangue russo verrà versato, stiamo girando le nostre colonne e partendo nella direzione opposta, verso i nostri campi, secondo il piano".

L'avanzata verso la capitale, però, aveva fatto tremare la popolazione. Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, aveva invitato i cittadini a restare a casa e a limitare il più possibile gli spostamenti all'interno della città. "La situazione è difficile", aveva scritto il sindaco su Telegram mentre la capitale si stava blindando. Piazzati vari ostacoli sull'autostrada che conduce a Mosca da Voronezh, come accumuli di terra e fossati, ma anche diversi check point in città.

La Bbc aveva riferito di una massiccia evacuazione degli edifici pubblici e dei musei vicini al Cremlino come la Galleria Tretyakov, il Museo Pushkin e la Casa della Cultura Ges-2. Evacuato anche il centro commerciale Mega Belaya Dacha e il centro commerciale Kvartal.

La mediazione di Lukashenko

La notizia anticipata dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko è stata confermata poi dall'audio di Yevgeny Prigozhin. I negoziati tra il capo dei mercenari e il presidente russo "sono proseguiti per tutta la giornata. Di conseguenza, sono giunti a un accordo sull'inammissibilità di scatenare un sanguinoso massacro sul territorio della Russia - ha dichiarato il servizio stampa di Lukashenko -. Prigozhin ha accettato la proposta del presidente della Bielorussia di fermare il movimento di persone armate della compagnia Wagner sul territorio della Russia e di compiere ulteriori passi per allentare le tensioni. Al momento, è sul tavolo un'opzione assolutamente vantaggiosa e accettabile per risolvere la situazione, con garanzie di sicurezza per i combattenti Wagner".

Per mesi Prigozhin ha attaccato pubblicamente i leader militari russi, accusando il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di incompetenza nella gestione della guerra in Ucraina. Il leader della Wagner aveva anche accusato i vertici militari di Mosca di "ingannare" il popolo russo, spiegando che sarebbe stato possibile negoziare con Volodymyr Zelensky ed evitare il conflitto. Ma ciò non è stato fatto perché la guerra era necessaria per "il clan che ora di fatto gestisce la Russia", ossia per gli interessi degli oligarchi russi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha immediatamente informato il suo omologo bielorusso sulla situazione nel sud della Russia con la compagnia militare privata Wagner, ricevendo pieno sostegno (anche dal presidente turco Erdogan). Lukashenko ha poi mediato tra le due posizioni, trovando a quanto pare una soluzione accettabile che ha portato la Wagner a fermare la 'Marcia della giustizia' su Mosca. Putin, soddisfatto, ha ringraziato Lukashenko ma in ogni caso per il presidente russo questo tentato golpe rappresenta un durissimo colpo alla tenuta della sua leadership.

