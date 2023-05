Il ritorno della Siria nella Lega Araba e le notizie dal mondo non finite in prima pagina

La Siria riammessa nella Lega Araba dopo 12 anni di sospensione

Le nazioni arabe hanno concordato domenica di permettere alla Siria di rientrare nella Lega Araba, compiendo un passo cruciale verso la fine dell'ostracismo internazionale del Paese, più di un decennio dopo la sua sospensione dal gruppo per l'uso di una forza spietata contro il suo stesso popolo. L'adesione della Siria alla Lega Araba è stata revocata dopo che il presidente Bashar al-Assad ha ordinato una repressione dei manifestanti nel marzo 2011 che ha fatto precipitare il Paese in una guerra civile che da allora ha ucciso quasi mezzo milione di persone e ne ha sfollate altre 23 milioni. Mentre al-Assad ha consolidato il suo controllo sul territorio siriano, gli Stati arabi hanno cercato di normalizzare i legami, lavorando per un "percorso politico guidato dagli arabi" per risolvere la crisi, ha detto il primo diplomatico giordano. Damasco potrebbe fare un ritorno trionfale questo mese in Arabia Saudita al prossimo vertice della Lega Araba - forse rappresentata dallo stesso presidente al-Assad

Si capovolge imbarcazione di turisti in India: 22 morti

Almeno 22 persone, molte delle quali bambini, sono rimaste uccise dopo che un'imbarcazione turistica a due piani si è rovesciata nello stato indiano meridionale del Kerala domenica sera. La mattina dopo i soccorritori hanno trovato otto persone ferite, quattro delle quali in condizioni critiche. Alcuni passeggeri sono rimasti intrappolati sotto la barca, che stava concludendo un viaggio di cinque miglia nell'estuario del fiume Purapuzha, vicino alla città di Tanur, sulla costa sud-occidentale dell'India. Secondo la polizia, l'imbarcazione stava trasportando più del doppio della sua capacità, e per questo è stato aperto un caso di omicidio contro il suo proprietario.

Arrestato e poi rilasciato l'ex premier Pakistan, scontri nel Paese

L'arresto martedì in Pakistan dell'ex primo ministro Imran Khan, ha scatenato proteste e violenze in tutta la nazione, fino a quando giovedì la Corte suprema non ne ha ordinato l'immediato rilascio. Il governo ha denunciato la decisione dei giudici e si è detto determinato a trovare altre vie legali per arrestare il leader del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti). Khan, 70 anni, è stato arrestato per un caso di corruzione dal National Accountability Bureau (NAB) durante un'apparizione in tribunale martedì, scatenando violente proteste in tutto il Paese e spingendo il governo a chiamare l'esercito per contribuire a ristabilire l'ordine. I sostenitori del Pti si sono scontrati con la polizia in tutto il Paese e la popolazione ha attaccato siti militari e governativi, cercando di prendere d'assalto il quartier generale dell'esercito e bruciando la residenza di un alto generale a Lahore. Più di 2mila persone sono state arrestate, almeno altre 11 uccise e decine ferite negli scontri.

Almeno sette persone uccise dagli spari della polizia nelle proteste in Guinea

Almeno sette persone sono state uccise e 32 ferite durante le manifestazioni nella capitale della Guinea, Conakry, e in altre città. La polizia in tenuta antisommossa ha represso i manifestanti che mercoledì hanno lanciato pietre e bruciato pneumatici durante l'ultima di una serie di manifestazioni contro il governo militare, che ha preso il potere nel 2021.Sono stati segnalati 56 arresti. Da quando l'esercito ha preso il potere, in Guinea si sono verificate diverse proteste, alcune delle quali sono sfociate in scontri mortali con le forze di sicurezza. Il governo militare è uno dei tanti in Africa occidentale che hanno preso il potere in una serie di colpi di stato dal 2020 e che ora si stanno trascinando dietro le promesse di elezioni. A ottobre, le autorità della Guinea hanno proposto una transizione verso la democrazia di due anni, a fronte di una tempistica di tre anni precedentemente respinta dal blocco politico ed economico regionale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale.

In Cile il centrodestra vince le elezioni per l'Assemblea costituente

I partiti di destra cileni hanno ottenuto la maggioranza dei voti per eleggere i consiglieri incaricati di redigere una nuova costituzione, segnando un netto cambiamento rispetto alla maggioranza progressista che ha redatto una prima riscrittura costituzionale fallita. Il Partito Repubblicano cileno, guidato dall'ex candidato conservatore alle presidenziali Jose Antonio Kast, si è assicurato quasi il 35% nel voto di domenica. Una coalizione separata di partiti tradizionali di destra ha ottenuto più del 20% dei voti, mentre la coalizione di sinistra del presidente Gabriel Boric ha raccolto circa il 29%. I partiti centristi hanno ottenuto il resto dei voti. "Oggi è il primo giorno di un futuro migliore, un nuovo inizio per il Cile", ha detto Kast, che ha perso contro Boric nel 2021. "Il Cile ha sconfitto un governo fallito".

Il Nicaragua ordina la chiusura della Croce Rossa

L'Assemblea nazionale del Nicaragua ha votato per lo scioglimento della sezione locale della Croce Rossa, un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro, come parte di un continuo giro di vite sui gruppi considerati ostili al governo di Daniel Ortega. La legge per la chiusura della Croce Rossa è passata all'unanimità mercoledì, con l'Aula sotto il controllo del Partito Sandinista di Ortega. Al suo posto, i legislatori hanno chiesto una "nuova Croce Rossa del Nicaragua" che funzionerà come un organismo "decentrato e autonomo" sotto il Ministero della Salute del governo. Il governo nicaraguense ha accusato l'organizzazione sanitaria no-profit di perpetrare "attacchi alla pace e alla stabilità" per il suo ruolo nelle manifestazioni antigovernative del 2018. Le proteste, scatenate dalle modifiche al sistema di sicurezza sociale del Nicaragua, si sono rapidamente trasformate da un movimento guidato dagli studenti in una spinta più ampia contro l'amministrazione di Ortega.

Muore il generale boliviano Prado Salmon che catturò Che Guevara

Il generale boliviano Gary Prado Salmon, che nel 1967 catturò l'icona rivoluzionaria comunista Ernesto "Che" Guevara, è morto sabato 6 maggio all'età di 84 anni, come ha rivelato il figlio sui social media lunedì scorso. Prado Salmon era a capo di una pattuglia nel sud-ovest della Bolivia che l'8 ottobre 1967 catturò il rivoluzionario argentino, ferito durante l'operazione militare, sostenuta dagli Stati Uniti, contro i ribelli comunisti. Un giorno dopo, i militari boliviani giustiziarono Guevara, che aveva guidato insieme a Fidel Castro la rivoluzione comunista cubana. Gli Stati Uniti hanno agito contro gli attivisti e i partiti di sinistra in America Latina perché temevano la crescente influenza dell'Unione Sovietica comunista. Cuba è ancora sottoposta a sanzioni statunitensi. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha stabilito legami diplomatici con Cuba nel 2015 dopo 50 anni, ma la mossa è stata annullata dal suo successore Donald Trump.

Nuovi scontri al confine tra Armenia e Azerbaigian

L'Armenia e l'Azerbaigian si sono incolpati a vicenda per gli spari lungo il loro confine, a pochi giorni dall'inizio dei colloqui ospitati dall'Ue per risolvere la loro trentennale disputa territoriale. I combattimenti sono avvenuti giovedì, mentre i due Paesi stanno negoziando un accordo di pace per porre fine a uno stallo decennale sul Nagorno-Karabakh, una regione riconosciuta come parte dell'Azerbaigian ma popolata principalmente da armeni. L'incidente arriva pochi giorni prima che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ospitasse ieri a Bruxelles Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev dell'Armenia per un colloquio. L'incontro arriva dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che sono stati compiuti "progressi tangibili" nei colloqui tra i ministri degli Esteri a Washington la scorsa settimana, volti a porre fine alla disputa sull'enclave. Armenia e Azerbaigian erano entrambe repubbliche dell'Unione Sovietica che hanno ottenuto l'indipendenza nel 1991, quando l'Urss si è sciolta.

Poliziotto tunisino uccide 5 persone vicino alla sinagoga più antica dell'Africa

Un agente di polizia ha ucciso altri tre poliziotti e due visitatori vicino alla sinagoga più antica dell'Africa nel corso di un pellegrinaggio annuale sull'isola di Djerba che attira centinaia di ebrei dall'Europa e da Israele. L'ufficiale di un'installazione navale a Djerba ha sparato a un collega e si è impadronito delle sue munizioni martedì, dirigendosi verso il luogo sacro. L'aggressore ha sparato indiscriminatamente contro le unità di sicurezza nei pressi della sinagoga, uccidendo due visitatori e altri due agenti di sicurezza, oltre a ferire altri quattro visitatori e sei agenti. Le forze di sicurezza lo hanno poi ucciso. Le autorità non hanno identificato un movente per l'attacco, ma in passato i militanti islamici hanno già preso di mira il pellegrinaggio di Djerba e hanno messo a segno altri attacchi nel Paese. Secondo gli organizzatori, più di 5mila fedeli ebrei, per lo più provenienti dall'estero, hanno partecipato al pellegrinaggio di quest'anno a Ghriba. L'evento è ripreso nel 2022 dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.