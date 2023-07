Ecco come la Cina potrebbe punire l'Italia se esce dalla Via della Seta

Mano nella mano. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la premier italiana Giorgia Meloni camminano uno al fianco dell'altra tenendosi per mano. L'intesa tra i due leader distanti politicamente - lui un democratico alla guida della Casa Bianca, lei una conservatrice e sovranista che ha affossato i diritti della comunità LGBTQ e prevede di introdurre il reato universale per la maternità surrogata - è tutta in una fotografia scattata durante lo scorso G7 a Hiroshima, in Giappone.

In quella occasione, Biden e Meloni avevano parlato molto della posizione atlantista dell'Italia - un cambio di passo per la leader di Fratelli d'Italia - della guerra in Ucraina e del sostegno politico e militare a Kiev nella lotta contro la Russia, ma soprattutto tanto di Cina. D'altronde, il paese nipponico dove si è tenuto l'ultimo appuntamento delle sette potenze del mondo affaccia proprio sulle acque del Mar cinese orientale, quelle dove il gigante asiatico compie frequenti e minacciose incursioni con la propria flotta.

Il viaggio di Meloni a Washington e il nodo della Via della Seta

Al di là di quello che diversi analisti hanno considerato un atteggiamento paternalistico, Biden sembra nutrire fiducia e stima verso Meloni. Tanto che la premier italiana viene accolta oggi 27 luglio dal presidente statunitense con tutti gli onori riservati a un grande ospite. Nello Studio ovale, Biden e Meloni parleranno molto di Russia e Ucraina, tanto di Africa e flussi migratori e tantissimo del rapporto tra Italia e Cina. In ballo c'è il rinnovo del memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative (Bri), la Via della Seta, che Roma ha siglato con Pechino nel 2019 durante il governo gialloverde.

Seppur non ufficialmente, il governo Meloni sembra aver già preso una decisione in merito: non rinnovare l'accordo. A Pechino sanno che in realtà la decisione è ormai presa e la narrazione avviata dal Partito comunista negli ultimi giorni deve essere letta in questo modo. Ora, però, Roma deve sciogliere il nodo su come e quando comunicare il ritiro dall'accordo politico e commerciale lanciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013.

Perché se dovesse arrivare un annuncio di Meloni direttamente da Washington sarebbe come dare uno schiaffo in pieno volto al leader cinese. Non solo perché Pechino e Washington sono nemici su diversi campi di battaglia (economici, tecnologici e politici) ma anche perché quest'anno il mega progetto infrastrutturale cinese compie 10 anni. L'uscita dell'Italia dalla Belt and Road, unico paese del G7 aderente nonché membro della Nato, rappresenterebbe una grossa sconfitta per Pechino, che aveva promosso - internamente quanto all'esterno dei confini cinesi - l'adesione di Roma al progetto cinese come un successo politico.

L'impatto derivante da una ritorsione cinese potrebbe invece essere limitato se la decisione sarà comunicata faccia a faccia. La premier Meloni sta quindi pensando a una exit strategy per portare il nostro paese fuori dal progetto cinese e, allo stesso tempo, evitare di ledere il rapporto commerciale con il gigante asiatico. La leader di FdI vorrebbe intraprendere la strada già tracciata da altri paesi europei: Germania, Francia e Regno Unito hanno infatti rapporti commerciali con la Cina di entità considerevole, ma nessuno dei tre ha firmato il memorandum sulla Nuova Via della Seta.

L'obiettivo della premier: proteggere il mercato italiano

Meloni dovrà quindi trovare il modo di proteggere i mercati italiani dalle rappresaglie economiche cinesi, che di fatto sono state già minacciate con l'editoriale pubblicato dal Global Times (giornale che rappresenta la linea più oltranzista del Partito comunista). Quello che dal titolo suggeriva che "sulla Via della Seta Meloni deve decidere senza subire l'influenza di Biden", oltre a specificare che "se l'Italia decide di ritirarsi ci sono tutte le ragioni per essere preoccupati del potenziale impatto negativo".

Ma quali sono i settori che rischierebbero di finire nel mirino cinese? Partiamo da un punto cruciale dell'intesa: il memorandum comprende 29 accordi, di cui 10 fra aziende private italiane e cinesi e 19 istituzionali. Valore complessivo 7 miliardi di euro. Trasporti, energia, impianti siderurgici, credito, cantieri navali. Ma anche meccanica, farmaceutica, tessile e moda, e turismo: gli accordi commerciali hanno attraversato tutto il sistema industriale italiano, che ora potrebbe subire un impatto negativo se Roma decidesse di non rinnovare l'accordo.

Tuttavia, i benefici per l'Italia sono stati inferiori alle aspettative promosse durante la firma dell'accordo, tanto che la bilancia commerciale pende tutta a favore della Cina. Secondo i dati dell'Osservatorio Economico della Farnesina, nel primo semestre del 2023 l'export italiano si è fermato a 9,7 miliardi di euro, mentre l'import dalla Cina è il doppio con oltre 19 miliardi di euro. Segnale che l'interscambio commerciale è sbilanciato ed è a favore del gigante cinese, come lo è dall'anno dell'ingresso dell'Italia nella Belt and Road. Nel 2019 l'export italiano era in calo, ma ha registrato un aumento l'anno successivo per poi passare dagli oltre 12 milioni di euro a circa 16 milioni nell'ultimo biennio. Allo stesso tempo, però, è aumentato in maniera più netta l'esportazione cinese verso l'Italia. Secondo l'analisi del Maeci, si è passati dai 31 milioni di euro nel 2019 agli oltre 57 nel 2022.

La scure della legge anti spionaggio si abbatte sugli imprenditori

È probabile quindi che dopo una eventuale uscita dell'Italia dalla Bri l'ambiente in cui operano gli imprenditori italiani in Cina diventi meno accogliente. Un ambiente che è già diventato inospitale per gli stranieri. Pechino, probabilmente per colpire le aziende statunitensi, ha sferrato l'ultimo colpo lo scorso 1° luglio, quando cioè è entrata in vigore l'emendamento alla legge anti spionaggio del 2014. La revisione mira a rafforzare la sicurezza nazionale cinese, ampliando però la portata degli obiettivi di spionaggio a "tutti i documenti, i dati, i materiali e gli articoli" relativi alla "sicurezza o agli interessi nazionali". Non più solo i "segreti di stato", quindi. Perché la norma aggiornata - come la versione originaria - non definisce chiaramente quali comportamenti rientrano nel perimetro della sicurezza o degli interessi nazionali. Tanto che si potrebbe intendere quasi ogni atteggiamento ritenuto ostile al gigante asiatico.

Nel dettaglio, la legge revisionata consente alle forze di polizia di ispezionare i bagagli, i dispositivi elettronici e le proprietà di un sospetto. Comprese le aziende. La norma aggiunge come violazione il "cercare di allinearsi con un'organizzazione di spionaggio" senza però fornire una definizione formale e pubblica per "organizzazione di spionaggio". Così i confini dell'applicazione della legge si ampliano, spingendo i soggetti stranieri (soprattutto giornalisti e imprenditori) in Cina all'autocensura, per evitare sanzioni e pene che, nel peggiore dei casi, possono arrivare all'ergastolo.

La neutralità (apparente) degli Stati Uniti

Tra norme draconiane e minacce poco velate, Roma vuole comunque cercare di mantenere aperti i canali di comunicazione con Pechino. Alla vigilia della missione più prestigiosa di Meloni da quando siede a Palazzo Chigi, l'esecutivo italiano ha teso una mano al Partito comunista cinese. L'Italia intende perseguire con la Cina un rapporto "equilibrato" e di "dialogo responsabile", hanno spiegato fonti diplomatiche all’Ansa. Il tema della Via della Seta, che è una delle questioni che si discutono ampiamente in ambito G7, sarà affrontato nel colloquio con Joe Biden, hanno precisato le stesse fonti ricordando che Pechino è diventata "interlocutore imprescindibile nelle relazioni internazionali".

D'altro canto gli Stati Uniti sembrano volersi sfilare da un ulteriore scontro con la Cina. Washington, a meno di 24 ore dall'arrivo di Meloni alla Casa Bianca, ha espresso al sua posizione sui rapporti tra Roma e Pechino. "Spetta solo all’Italia decidere se uscire dagli accordi con la Cina e quando", ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, rispondendo alla domanda di un giornalista. "Sempre più Paesi - ha aggiunto - sono arrivati alla conclusione che gli accordi con la Cina possono essere pericolosi". Chissà se il prossimo sarà l'Italia.