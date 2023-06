Il gruppo Wagner dichiara guerra alla Russia: "Entrati a Rostov". Putin: "Un colpo di pugnale alle spalle"

Il leader del "Gruppo Wagner" Evgenij Prigo?in è accusato di incitamento alla rivolta dopo aver lanciato ieri pesantissime accuse contro la leadership di Mosca sostenendo che il ministero della Difesa avrebbe dato l'ordine di lanciare missili contro le basi dei miliziani. "Sono morti tanti combattenti. Decideremo come rispondere a questa atrocità. La prossima mossa tocca a noi" ha affermato il capo della Wagner.

Lo stesso Prigozhin oggi ha dichiarato di aver preso il controllo di tutti i siti militari della città russa Rostov sul Don. Alzando dunque il livello dello scontro con i vertici della Federazione Russa e lanciando il guanto di sfida a Putin. In un video pubblicato su Telegram, il leader della Wagner ha detto che lui e il suo esercito di mercenari sono nel quartier generale del distretto militare meridionale della città. "Siamo in 25.000", ha detto Prigozhin, invitando i soldati russi a unirsi a loro in quella che "non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia". Una vera e propria dichiarazione di guerra.

In un altro video pubblicato su Telegram Prigozhin ha rivendicato la presa degli obiettivi militari a Rostov, minacciando il Cremlino di dirigersi verso la Capitale. "Noi siamo arrivati qui e vogliamo ricevere il capo degli Stati Maggiori e Shoigu. A meno che non vengano, noi rimarremo qui, bloccheremo la città di Rostov e ci dirigeremo verso Mosca".

La reazione di Mosca

Il Cremlino dal canto suo ha risposto spiegando che Vladimir Putin "è stato informato sulla situazione intorno a Prigozhin" e "si stanno prendendo le misure necessarie".

Dopo la rivolta ordinata da Prigozhin, i cui uomini sarebbero entrati a Rostov sul Don, città russa al confine con l'Ucraina, il ministero della Difesa russa ha rivolto un appello ai mercenari della Wagner affermando che sono stati "tratti con l'inganno nell'avventura criminale di Prigozhin" ed esortandoli a non partecipare "alla rivolta armata".

"Facciamo appello ai combattenti delle squadre d'assalto Wagner", recita l'appello, riportato dalla Tass, in cui si ricorda che "molti vostri compagni di diversi distaccamenti si sono già resi conto del loro errore" ed hanno chiesto aiuto per lasciare la formazione guidata da Prigozhin.

"Vi chiediamo di mostrare prudenza e di mettervi in ??contatto con i rappresentanti del ministero della Difesa russo o delle forze dell'ordine il prima possibile. Garantiamo la sicurezza di tutti", ha concluso il ministero della Difesa. Intanto la Piazza Rossa, il Mausoleo di Lenin e la necropoli vicino al muro del Cremlino sono stati chiusi oggi al pubblico "in relazione agli eventi" in corso. Lo rendono noto le autorità russe dopo che nella capitale sono scattate le misure anti-terrorismo.

Putin parla alla nazione: "Pugnalati alle spalle, i responsabili pagheranno"

In un discorso televisivo alla nazione Vladimir Putin ha definito la rivolta armata lanciata da Prigozhin "un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia". Il presidente della Federazione Russa ha parlato di "gravi azioni di tradimento" e ha assicurato che i responsabili "pagheranno per questo".

"Mi rivolgo a coloro che con inganno e minacce sono stati coinvolti nell'avventura criminale della rivolta armata" ha detto Putin chiedendo ai miliziani della Wagner di "mettere fine alla loro partecipazione a queste azioni militari". "Tutti quelli che hanno preso le armi contro le forze armate sono dei traditori", ha continuato il capo del Cremlino. "Noi stiamo fronteggiando un tradimento, i responsabili saranno condotti davanti alla giustizia".

Vladimir Putin ha quindi promesso che "farà di tutto per proteggere la Russia". Nel discorso alla nazione, un messaggio registrato trasmesso in televisione, il presidente russo ha assicurato che, di fronte alla ribellione di Wagner, "la nostra risposta sarà dura". Ha poi affermato che il Paese è impegnato a combattere contro "i nazisti" in Ucraina e che "contro di noi c'e' tutto l'Occidente: noi lottiamo per la nostra indipendenza, per il diritto di rimanere russi". Ed in questo momento "tutte le nostre forze devono rimanere unite" per impedire che il nemico sfrutti "azioni che spaccano l'unità".

Chi è Prigo?in

Cosa sta accadendo in Russia? Per capirlo dobbiamo inquadrare innanzitutto la figura di Evgenij Prigo?in che a questo punto può essere considerato a capo di una rivolta anti-russa. Ribattezzato anche il cuoco di Putin per i suoi interessi nel settore della ristorazione (i suoi ristoranti hanno spesso ospitato il presidente della Federazione Russa), Prigo?in è un oligarca e imprenditore considerato vicino allo stesso capo del Cremlino e a capo del Gruppo Wagner, una "compagnia militare privata" fondata in Russia nel 2013 e che ha operato per la prima volta proprio nel Donass all'inizio delle tensioni tra Russia e Ucraina. I mercenari del Gruppo Wagner (che sarebbero perlopiù ex detenuti) sono stati impiegati negli anni in molti altri conflitti e vengono considerati da molte fonti al servizio del ministero della Difesa russo, una sorta di braccio armato del Cremlino.

L'attacco ai vertici di Mosca

Torniamo a ieri. In un video alquanto insolito pubblicato sui social il capo della Wagner Prigozhin ha detto che le truppe russe si starebbero ritirando nelle zone di Zaporizhzhia e Kherson e che "la leadership del ministero della Difesa sta ingannando in modo attento il presidente". E ancora. "Kiev non ha bombardato il Donbass per 8 anni, solo le posizioni russe" ha affermato il capo della Wagner. Secondo Prigozhin inoltre, "il ministero della Difesa sta cercando di ingannare l'opinione pubblica raccontando la storia che ci sono stati livelli folli di aggressione da parte ucraina e che ci avrebbero attaccato insieme all'intero blocco della Nato". La guerra, ha detto il capo della Wagner, era necessaria solo perché "una manciata di creature", ovvero gli oligarchi ("il clan che ora di fatto gestisce la Russia"), "potesse semplicemente restare in giro e dare spettacolo". Prigozhin ha quindi affermato che a livello militare, dopo la controffensiva lanciata dalle forze ucraine, "la situazione sta rapidamente collassando".

"Missili contro la Wagner"

Il capo dei mercenari ha poi puntato il dito contro i vertici miliari di Mosca e in particolare contro il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, sostenendo che il suo esercito sia rimasto vittima di un attacco sferrato dalle forze russe. "Oggi siamo stati attaccati" ha affermato. "Hanno lanciato missili contro le nostre basi. Sono morti tanti combattenti. Decideremo come rispondere a questa atrocità. La prossima mossa tocca a noi", ha detto Prigozhin in una serie di audio su Telegram. "Eravamo pronti a fare concessioni al ministero della Difesa, a consegnare le nostre armi e a trovare una soluzione per continuare a difendere il nostro paese", ha detto il capo della Wagner facendo riferimento al dialogo con Mosca che intende acquisire il controllo delle formazioni di mercenari. "Ma questi porci non si sono fermati. Oggi hanno lanciato attacchi, colpendo i nostri campi con missili", ha detto Prigozhin in una giornata ad altissima tensione. "Secondo i combattenti testimoni oculari, il colpo è stato sferrato da dietro, dai militari del ministero della Difesa russo. "Chi oggi ha colpito i nostri uomini e distrutto decine di migliaia di vite di soldati russi sarà punito".

L'offensiva contro Mosca: "Siamo in 25mila, dobbiamo porre fine al disastro"

"Chiedo a tutti di rinunciare a qualsiasi forma di resistenza" ha quindi affermato il capo della Wagner lanciando di fatto un'offensiva militare contro Mosca. E annunciando che le sue truppe hanno varcato il confine a Rostov. "Se qualcuno resisterà, lo considereremo una minaccia e lo distruggeremo subito. Questo vale anche per i blocchi che incontreremo sulle nostre strade e per ogni aereo che vedremo sopra le nostre teste", ha proseguito Prigozhin. "Non intralciate il nostro cammino, dopo che avremo finito ciò che abbiamo iniziato torneremo al fronte per difendere la patria. Faremo i conti con chi annienta i soldati della Russia e torneremo al fronte: sarà ripristinata la giustizia per i soldati e poi per tutta la Russia", ha detto. "Siamo 25.000 combattenti, capiremo perché c'è questo caos nel nostro paese. Chi vuole unirsi, lo faccia: dobbiamo porre fine a questo disastro. Questo non è un golpe militare, è una marcia di giustizia".

La reazione del Cremlino

Da Mosca, il ministero della Difesa ha replicato con una breve nota diffusa dalla Tass: "Tutti i messaggi e i video pubblicati sui social a nome di Prigozhin sul presunto attacco condotto dal ministero della Difesa contri i campi della Wagner nelle retrovie non corrispondo alla realtà e sono una provocazione", si legge. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha intanto fatto sapere che Vladimir Putin è stato informato della situazione intorno e che sono state adottate tutte le misure necessarie.

Il Comitato nazionale antiterrorismo russo ha poi chiesto a Prigozhin di cessare le azioni illegali. "Le accuse diffuse per conto di Yevgeny Prigozhin non hanno fondamento. In relazione a queste dichiarazioni, l'intelligence russa dell'Ffb ha aperto un procedimento penale per incitamento a rivolta armata. Chiediamo l'immediata cessazione delle azioni illegali", ha proseguito il Comitato nazionale antiterrorismo, citato dalla Tass.

L'annuncio di Prigozhin: "Siamo entrati a Rostov"

Nelle ultime ore la situazione ha subito un'ulteriore evoluzione. Prigozhin ha annunciato che le sue truppe sono entrate a Rostov, città al confine con l'Ucraina e considerata strategica per l'offensiva russa. "Le divisioni del ministero della Difesa, o meglio le reclute che sono state inviate per fermare il nostro cammino, si sono fatte da parte" ha scritto su Telegram. "Se qualcuno cercherà di fermarci, distruggeremo tutti".

Alle 7.30 di questa mattina, le 6.30 in Italia, Prigozhin ha dichiarato di aver preso anche il controllo di un aeroporto oltre a "tutti gli obiettivi militari". Il capo della Wagner ha però specificato che questo non sta impedendo ai caccia russi diretti in Ucraina di continuare a decollare. Queste affermazioni, insieme a quelle della presa del quartier generale militare della città di un milione di abitanti sul confine con l'Ucraina, non possono essere verificate in modo indipendente, e per il momento non ci sono commenti da parte del ministero della Difesa russo.

Il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, ha lanciato oggi un messaggio alla popolazione chiedendo "a tutti di mantenere la calma e a non uscire di casa salvo necessità". "La situazione attuale richiede la massima concentrazione di tutte le forze per mantenere l'ordine - ha scritto su Telegram - le forze dell'ordine stanno facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei residenti".

Intanto sui social rimbalzano le immagini di mezzi blindati che circolano per Mosca a notte fonda, nell'ambito di uno speciale dispositivo di sicurezza. Sui canali Telegram ucraini, vengono rilanciate notizie relative all'istituzione di posti di blocco sull'autostrada che collega Mosca a Rostov. Proprio da Rostov, secondo Prigozhin, Shoigu avrebbe ordinato l'attacco contro le basi della Wagner.

