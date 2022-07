Robert Adams: il ragazzo afroamericano ucciso dalla polizia mentre scappa

Un ragazzo afroamericano di 23 anni, Robert Adams, è stato ucciso sabato scorso dalla polizia in California. Le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza mostrano le fasi convulse della sparatoria: il giovane sta parlando con un'altra persona in un parcheggio quando arriva un'auto civetta (ovvero priva del contrassegno di riconoscimento della polizia) che si ferma improvvisamente. Dal veicolo escono due agenti. Uno dei due insegue il 23enne e fa fuoco, nonostante il giovane stesse tentando di fuggire.

Le versioni divergono. La polizia sostiene che Robert Adams fosse armato e che i due agenti, riconoscibili dall'uniforme, abbiano cercato di impartire ordini al ragazzo prima che iniziasse a scappare. Di contro Ben Crump, un avvocato che si occupa di casi legati ai diritti civili e che rappresenta anche la famiglia di George Floyde, ha definito l'episodio "un'orribile esecuzione" su cui è necessario indagare. Dal video "sembra che Robert stesse semplicemente camminando nel parcheggio quando gli agenti sono usciti dal loro veicolo civetta sparandogli contro immediatamente con le armi" spiegano in una nota lo stesso Crump e l'avvocato Bradley Gage. "Robert non ha mai avuto nemmeno la possibilità di spiegarsi".

Robert Adams ucciso dalla polizia in California: il video

"Il mondo intero ha visto il video" ha detto invece il papà della vittima, "è ora che quell'ufficiale si dimetta. Mio figlio non era un membro di una gang. Hanno ucciso un ragazzo innocente". La famiglia accusa gli agenti di non essersi identificati. Non è ancora chiaro se Robert Adams avesse dei precedenti, sembra però che i due poliziotti non fossero a conoscenza del passato della vittima quando hanno estratto le pistole. I due agenti sarebbero intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione secondo cui "un maschio nero armato di pistola si trovava nel parcheggio di un'attività illegale di gioco d'azzardo online". Jennifer Kohrell, portavoce del dipartimento di polizia, ha aggiunto che Adams corrispondeva "alla descrizione" di un soggetto su cui la polizia stava indagando, ma non ha specificato se fosse proprio lui la persona che gli agenti stavano cercando.

Fatto sta che da quanto si vede dal video, il 23enne non brandisce la pistola contro gli agenti, ma si limita a correre cercando rifugio dietro un'auto. Colpito da almeno un proiettile il giovane è morto dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo la famiglia Robert aveva frequentato le scuole superiori con profitto e progettava di andare al college per studiare gestione aziendale. "Mi mancherà il suo sorriso" ha detto la madre. "Era un gentiluomo ed era sicuro di sé. Era un leader". Secondo il gruppo di ricerca Mapping Police Violence, nel 2022 la polizia statunitense ha ucciso finora 633 persone facendo più di 3 vittime al giorno, un numero in aumento rispetto allo scorso anno.