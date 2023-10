Ha ucciso 18 persone, ma si poteva fermare: cosa hanno scoperto

Una strage, l'ennesima, che ha scosso gli Stati Uniti. E che, ogni giorno che passa emerge più chiaramente, si poteva evitare. Quell'uomo andava fermato prima, perché i segnali della sua pericolosità c'erano tutti, ed erano ben noti. Sei settimane prima di uccidere 18 persone a Lewiston, nel Maine, la polizia statale aveva ricevuto degli avvertimenti che Robert Card avrebbe potuto compiere una strage ma non è intervenuta. A rivelarlo oggi è il New York Times, basandosi su fonti delle forze dell'ordine. Si ripropone così l'urgenza di una legge che metta al bando i fucili semi-automatici d’assalto e altre armi di tipo militare.

La strage di Robert Card a Lewiston nel Maine

Che cosa hanno scoperto? L'allarme sul "reduce" era molto più esplicito di quanto i funzionari del Maine abbiano pubblicamente ammesso finora in seguito all'attacco di mercoledì scorso: è stata la sparatoria di massa più letale quest'anno negli Stati Uniti. Secondo quanto scrive il New York Times, il mese scorso il dipartimento per i riservisti dell'esercito aveva contattato l'ufficio dello sceriffo denunciando che il killer era in preda a delirio paranoici, in particolare che sosteneva di essere stato accusato dai suoi commilitoni di essere un pedofilo prendendo anche a pugni uno di loro.

L'esercito aveva anche riferito allo sceriffo che Robert Card era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico di New York per due settimane a luglio. Non è tutto: il sergente dello sceriffo, Aaron Skolfield, era stato a casa del killer il 16 settembre cercando di mettersi in contatto con lui, ma nessuno gli aveva aperto la porta nonostante fosse evidente che qualcuno in casa ci fosse.

Skolfield ha ammesso di aver contattato anche il fratello di Card, che gli aveva riferito che lui e suo padre stavano cercando di portare via le armi d'assalto in possesso di suo fratello. Il sergente ha riferito di aver esortato Ryan Card a contattare il dipartimento dello sceriffo se avesse ritenuto che suo fratello avesse bisogno di "una valutazione". Poi silenzio, fino alla strage.

Perché gli Usa non vietano le armi d'assalto

Le armi d'assalto sono armi da guerra progettate per uccidere rapidamente molte persone. Non hanno posto nella società civile. Ma un divieto delle armi d'assalto non è all'orizzonte negli Stati Uniti, a causa dell'influenza della lobby armiera e dell'intransigenza della destra repubblicana.

Nel 2022 il presidente Usa Joe Biden aveva firmato una legge sulle armi, che era stata presentata come "la più significativa negli ultimi 30 anni" e la prima, dopo molti anni, a intervenire in materia. Prevede, tra l'altro, finanziamenti per gli Stati che si impegneranno a ridurre la possibilità che le armi finiscano nelle mani di individui considerati un pericolo per se stessi o per gli altri e poneva fine alla cosiddetta "scappatoia del fidanzato", bloccando la vendita di pistole a quanti sono accusati di violenze domestiche anche contro i partner non sposati.

Ma il provvedimento non interviene in alcun modo sulla vendita di fucili di assalto né su quella dei caricatori ad alta capacità. Così, stragi con armi da fuoco continuano. I "mass shooting" (definibili come quegli episodi in cui quattro o più persone vengono uccise o ferite con un'arma da fuoco) sono un problema solo e soltanto americano: non ci sono numeri simili in altre democrazie occidentali. Gli Usa rendono fin troppo facile per le persone che non dovrebbero avere nemmeno una pistola mettere le mani su armi addirittura "da guerra", progettate per massimizzare le vittime. Nei primi dieci mesi del 2023, 35.850 persone sono rimaste uccise negli Usa per colpi d'arma da fuoco. Vuol dire centinaia di morti al giorno.

