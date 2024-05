Apre la porta di casa e la polizia gli spara a bruciapelo, ucciso militare di 23 anni: "Hanno sbagliato indirizzo"

In Florida la polizia ha pubblicato le immagini registrate dalla bodycam di un vicesceriffo che documentano l'uccisione, a sangue freddo, di un aviere afroamericano, che era in casa a parlare su Facetime con un'amica. Roger Fortson, militare dell'aeronautica americana, aveva solo 23 anni. La polizia aveva ricevuto una segnalazione per un presunto disturbo alla quiete pubblica.

Polizia suona il campanello e spara: morto a 23 anni

L'avvocato della famiglia della vittima, citando un testimone, ha affermato che la polizia ha puntato all'abitazione sbagliata. La polizia ha contestato l'affermazione e ha detto che il vicesceriffo ha reagito per legittima difesa dopo aver visto il ragazzo armato di pistola. Indagini in corso.

Fortson viene descritto da familiari e amici come un "patriota che rispettava l'autorità e sperava solo di comprare un giorno alla madre e ai suoi fratelli più giovani una casa". L'avvocato della famiglia Fortson, Ben Crump, ha detto giovedì in una conferenza stampa che il giovane aviere "era il meglio che l'America avesse da offrire".

Tutti i dubbi

A sparare è stato il vicesceriffo della contea di Okaloosa, su questo dubbi non ce ne sono: dopo aver bussato per due volte alla porta, agli Chez Elan Apartments, a circa cinque miglia dalla base aerea, e aver dichiarato di essere un appartenente dell'ufficio dello sceriffo, il ragazzo ha aperto la porta. Dopo appena un secondo, l'agente gli ha sparato sei colpi a bruciapelo.

Poi, mentre Fortson era a terra ferito, il poliziotto gli ha urlato "butta la pistola". La vittima gli ha risposto "è laggiù, non ce l'ho". Al momento non ci sono altre immagini. Lo sceriffo della contea, Eric Aden, ha mostrato il breve video durante una conferenza stampa. Aden ha incontrato la famiglia della vittima, ma al momento non si è ancora sbilanciato sulla dinamica della tragedia. "Quello che sappiamo - ha aggiunto - è che il vicesceriffo si era fatto identificare non una volta, ma due".

"Le parole pronunciate da Fortson - ha continuato lo sceriffo - indicano che fosse a conoscenza del fatto che ci fossero rappresentanti della legge alla porta e lui si è presentato con una pistola in mano. Il vicesceriffo ha bussato alla porta, non ha coperto lo spioncino oppure oscurato la visuale in alcun modo".

La famiglia non ci sta

La famiglia dell'aviere sostiene che gli uomini dello sceriffo fossero andati all'indirizzo sbagliato. "La polizia - hanno detto in una dichiarazione scritta - è andata nell'appartamento sbagliato mentre Rogers era al telefono con la sua fidanzata. Non c'era nessun altro in casa".

Crump ha detto che al momento della sparatoria Fortson era in videochiamata con un'amica, che ha descritto ciò che aveva sentito al team legale della sua famiglia. L'amica ha detto che l'aviatore ha sentito bussare alla porta del suo appartamento e ha chiesto chi fosse lì, ma non ha ricevuto risposta. Ha poi sentito un secondo "bussare molto aggressivo" ma non ha visto nessuno guardando attraverso lo spioncino.

È solo a questo punto che Fortson si sarebbe preoccupato e avrebbe recuperato la sua pistola (legalmente detenuta). Mentre tornava in salotto, il testimone ha detto che la polizia ha fatto irruzione dalla porta, ha visto che il residente era armato e gli ha sparato sei volte. In realtà il video mostra che è la vittima ad aprire la porta.

"Uso eccessivo e ingiustificabile della violenza"

Molti dettagli della tragica vicenda restano però da chiarire. In primis, se davvero la polizia abbia sbagliato indirizzo. Fortson era stato assegnato al 4° Squadrone Operazioni Speciali dell'aeronautica americana, ed era entrato in servizio da novembre 2019. Si era arruolato nell'esercito dopo essersi diplomato al liceo di Atlanta, in Georgia, con il massimo dei voti. Per il suo legale, che in passato ha lavorato a numerosi casi di alto profilo di afroamericani uccisi dalla polizia, tra cui George Floyd, siamo di fronte anche qui a "un uso eccessivo e ingiustificabile della violenza" da parte delle forze dell'ordine.

Fortson è morto in ospedale. L'agente coinvolto nella sparatoria è stato messo in congedo amministrativo in attesa delle indagini. Cittadini uccisi all'interno della propria casa perché impugnano (non puntano, non minacciano, ma semplicemente impugnano) una pistola: succede anche questo negli Usa delle armi facili.