L'ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters, mette in dubbio il massacro di Hamas

Da tempo ci ha abituato a prese di posizione decisamente anti-conformiste. E dopo le accuse di "filoputinismo" per aver criticato l'operato della Nato e di Zelensky durante la guerra in Ucraina e "antisemitismo" (che il diretto interessato ha sempre rimandato al mittente), il bassista e anima dei Pink Floyd, Roger Waters, torna a fare parlare di sé e generare non poche polemiche.

In particolare Waters si sarebbe rifiutato di condannare il massacro del 7 ottobre di Hamas e persino di riconoscere che sia avvenuto. Il musicista ha detto di dover ancora fare chiarezza sulle teorie del perché Israele non sia riuscito a prevenire un assalto senza precedenti.

"L'esercito israeliano non ha sentito i colpi quando (Hamas, ndr) ha fatto saltare in aria tutto cio' che doveva far esplodere per attraversare il confine? C'e' qualcosa di molto sospetto in questo", ha detto in un'intervista.

I didn’t think Roger Waters could be more disgusting, but here he is justifying Hamas’s Oct 7 massacre, casting doubt on the terrorist’s atrocities, and saying “Israel is making up stories”pic.twitter.com/xoJHvMmuhK — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 7, 2023

Quando gli è stato chiesto se l'attacco fosse giustificato, Waters ha detto che i palestinesi "sono assolutamente legalmente e moralmente obbligati a resistere all'occupazione dal 1967, aggiungendo poi - che sono stati commessi crimini di guerra, li condanno", ha detto Waters secondo quanto riportato dal Times of Israel.

Parole che fanno sicuramente discutere e che per molti gettano un'ombra su un autore che, dal magistrale "The Wall" a pezzi indimenticabili come "Us and Them", ha firmato alcune tra le più belle canzoni pacifiste di sempre.

