Roman Malyk: il colonnello che mandava i russi al fronte è morto impiccato

Il tenente colonnello Roman Malyk, uno dei responsabili della mobilitazione per la guerra in Ucraina voluta da Vladimir Putin, è stato trovato impiccato vicino alla recinzione nel cortile della sua abitazione nella città di Partizansk, nella regione sudorientale di Primorsky in Russia. La polizia russa parla di un decesso avvenuto "in circostanze misteriose" e ha aperto un'indagine per omicidio, ma non ha escluso il suicidio (circostanza che amici e familiari del militare respingono con forza).

Sposato, padre di due figli, Roman Malyk era un veterano della guerra russa in Cecenia. Era responsabile dell'arruolamento dei riservisti nel distretto del Partizan e nelle aree circostanti nella regione di Primorsky. La sua morte "sospetta" arriva dopo una serie di attacchi agli uffici di mobilitazione in tutta la Russia: una settantina sono stati colpiti da bombe molotov, mentre la rabbia cresce per l'arruolamento forzato. La mobilitazione decisa dal Cremlino, che intende chiamare alle armi fino a 300mila uomini per spedirli in Ucraina, ha portato inoltre migliaia di russi a fuggire all'estero.

Già nelle scorse settimane, nella vicina regione di Khabarovsk, Yury Laiko, 41 anni, anche lui addetto all'arruolamento militare, è stato licenziato perché accusato di errori nell'arruolare in modo "maniacale" migliaia di riservisti nella regione, la metà dei quali è stata poi giudicata "inadatta al servizio".