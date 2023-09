Pezzi di drone caduti in Romania: "Se fosse russo violata la sovranità di un Paese Nato"

La Romania ha ammesso che sul proprio territorio sono caduti i pezzi di un drone, si sospetta russo, che sarebbe stato lanciato contro un porto ucraino sul Danubio, al confine con l'Ucraina. La conferma è arrivata dal ministero della Difesa romeno, Angel Tilvar, che ha rilasciato una dichiarazione all'emittente Antena 3 durante una visita oggi nell'area.

Era stato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, lunedì scorso, a denunciare l'accaduto affermando che gli 'shahedi' russi erano caduti "ed esplosi" in territorio romeno durante un massiccio attacco della Russia avvenuto domenica 3 settembre nell'area del porto di Izmail. Per Kiev si tratta dell'ennesima "conferma che il terrorismo missilistico russo rappresenta un’enorme minaccia non solo per la sicurezza dell’Ucraina, ma anche per la sicurezza dei paesi vicini, compresi gli Stati membri della Nato". La Romania è infatti un Paese membro dell'Alleanza Atlantica dal 2004 e un eventuale attacco sul suo territorio potrebbe fare scattare il fatidico articolo 5 del Patto Atlantico che sancisce la difesa collettiva degli alleati. E obbliga tutti i membri a difendere la singola nazione che viene aggredita militarmente dall'esterno.

Il presidente Iohannis: "Una situazione inaccettabile"

Nei giorni scorsi il ministero della Difesa di Bucarest aveva escluso "categoricamente" il ritrovamento dei frammenti, ma dopo le attività di ricerca condotte nella zona ha dovuto ammettere che a Kiev avevano ragione. Almeno sulla presenza dei resti. Tilvar ha escluso che si possa parlare di "minaccia", ma ha assicurato di avviare contatti con le autorità locali per fronteggiare i timori di un possibile contagio del conflitto ucraino.

Al momento la Romania non ha accusato apertamente Mosca e non ha confermato che i frammenti appartenessero a un drone lanciato dall'esercito russo. Il ministro della Difesa ha spiegato che i pezzi, che ora sono analizzati dai militari, sono stati trovati nei pressi del villaggio di Plauru. "Confermo che parti trovate in questa regione potrebbe provenire da un drone", ha detto durante la visita nel villaggio che si trova direttamente di fronte al porto fluviale ucraino di Izmail, attaccato diverse volte dalla Russia nei giorni scorsi.

Ben altri toni, rispetto a quelli di Tilvar, sono stati usati dal presidente romeno Klaus Iohannis: "Se fosse confermato che questi frammenti provengono da un drone russo - ha detto Iohannis -, una situazione del genere sarebbe del tutto inammissibile e costituirebbe una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Romania, uno stato alleato della Nato"

