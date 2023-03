I romanzi di Agatha Christie sono stati riscritti per "evitare offese"

Molti romanzi di una delle attrici di giallo più lette del mondo sono stati riscritti per adattarli alla sensibilità odierna. Lo rivela il Telegraph che ha annunciato che la casa editrice che pubblica i libri di Agatha Christie, sta editando le opere della grande giallista inglese per venire incontro ai gruppi etnici e ai lettori che si sentono offesi dalle allusioni e dalle annotazioni della scrittrice. Pubblicati tra il 1920 e il 1976, i personaggi della Christie come Poirot o Miss Marple sono diventati dei veri e propri eroi popolari, ma conterrebbero allusioni e riferimenti offensivi contro gruppi etnici e minoranze sessuali. L'editore HarperCollins ha così ingaggiato un gruppo di "lettori sensibili" per rimuovere o rielaborare le parti contestate, senza stravolgere tuttavia lo spirito delle opere.



Non è la prima volta che accade. Dopo le polemiche legate alle modifiche apportate ai racconti di Roald Dahl, l'autore di "La fabbrica di cioccolata", e alle spy-stories di Ian Fleming, l'autore dell'agente segreto 007, i 'sensitivity readers' (lettori sensibili) sono intervenuti quetsa volta su una delle grandi scrittrici della narrativa inglese del secondo Novecento.

E a essere censurati non sono solo insulti o espressioni ideomatiche di dubbio gusto verso specifici gruppi etnici, ma anche descrizioni considerate "stereotipate". E come citato dal Guardian, talvolta le parti offensive sono descrizioni che però riflettono il carattere dei personaggi, come in questo passaggio contestato di "Morte sul Nilo", dove una delle protagoniste si rivolge così parlando di bambini: "Tornano indietro e mi fissano, mi fissano, i loro occhi sono semplicemente disgustosi, così come i loro nasi, non posso credere siano davvero dei bambini".

Resta il dubbio (legittimo) che con questi criteri gran parte della letteratura verrebbe smontata. E le polemiche, c'è da scommetterci, non mancheranno.