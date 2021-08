Si rompe un tubo dell'ossigeno, 9 pazienti Covid muoiono in Russia

Nove pazienti Covid-19 sono morti in Russia, in un ospedale di Vladikavkaz, nell'Ossezia del Nord, dopo che per cause ancora da accertare un tubo per l'ossigeno ha smesso di funzionare. Lo hanno riferito le autorità sanitatie locali. "Oggi c'è stato una rottura del sistema di ossigeno", ha detto il ministro della Sanità citato dalle agenzie di stampa russe. Il problema sarebbe stato risolto nel giro di 30-40 minuti, ma i nove pazienti non ce l'hanno fatta. Stando alle autorità del posto le loro condizioni di salute erano compromesse e dunque non è possibile attribuire con certezza la causa della morte al malfunzionamento dei ventilatori. L'agenzia di stampa Interfax ha riferito che sull'incidente verrà avviata un'indagine.