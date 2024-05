A 90 anni lavora ancora alle casse del supermercato: "Non voglio andare in pensione"

Nonostante abbia 90 anni Ron Ellis, un uomo di Manchester, in Inghilterra, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Così è diventato il lavoratore più anziano di una catena di supermercati. In precedenza lavorava per un'azienda siderurgica, oggi accoglie i clienti e aiuta alle casse del supermercato. La sua nuova vita lavorativa è iniziata nel 2006, quando ha si è fatto assumere nel negozio della catena Asda di Trafford Park a Manchester. "Quel giorno rimarrà saldamente nella mia memoria per il resto dei miei giorni", ha dichiarato Ron all'emittente televisiva Bbc. "I miei colleghi qui sono brillanti, fantastici e andiamo molto d'accordo", ha aggiunto.

Di lui parlano bene anche i colleghi, come Rachel Smith che ha definito il novantenne un "vero gentiluomo" mentre lo staff lo considera "uno di famiglia". Il suo compleanno è stato festeggiato lo scorso 24 aprile e i colleghi lo hanno inondato di regali. "Adoro chiacchierare con i clienti, parliamo di ogni tipo di argomento, compreso di calcio", ha affermato Ron, che si dichiara un grande tifoso del Manchester City. Molti clienti e colleghi sostengono invece gli acerrimi nemici dello United, ma questo non impedisce loro di apprezzare i modi gentili del novantenne. Vedovo e nonno di due nipoti, Ron Ellis si è distinto in questi anni di lavoro al supermercato anche per azioni di singolare gentilezza, come la volta in cui ha pagato di tasca sua la spesa di una cliente (pari a 42 sterline) dopo che la donna aveva dimenticato la carta di credito a casa. Per questo gesto, che ha lasciato scioccata la stessa cliente, qualche anno fa Ron è stato nominato per un premio come "superstar del servizio Asda".