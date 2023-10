Il massacro di Hamas raccontato da una sopravvissuta: "Donne violentate e rapite. Così mi sono salvata"

Sono racconti dell'orrore quelli che arrivano in queste ore da Israele. Il massiccio attacco di Hamas ha provocato centinaia di morti, mentre sono circa 130 le persone prese in ostaggio dai terroristi. Un'incursione feroce fatta di violenze e omicidi, in una giornata iniziata con il rumore dei razzi come raccontato da Rotem Shahar, una ragazzina di 16 anni che è riuscita a sopravvivere al massacro: "Quel giorno i miei amici sono stati rapiti e portati a Gaza. Di loro non so più nulla, posso solo sperare che siano vivi e che stiano bene".

La ragazza, fuggita dal kibbutz di Or Hanar, nel Sud del Paese, ha raccontato ad AdnKronos di essersi riuscita a salvare dopo essere rimasta barricata per sette ore in casa insieme alla madre: "Avevamo paura dei terroristi". I miliziani di Hamas hanno raggiunto anche il luogo dove si trovavano suo fratello minore, 14 anni, e suo padre: ''Il mio fratellino era andato a fare gli allenamenti di calcio nella zona di Kfar Aza, quando a un certo punto sono arrivati i terroristi. Mio padre ha avuto la prontezza di salire in macchina ed è a quel punto che gli hanno sparato - racconta Rotem - Grazie a Dio mio padre, anche se ferito, è riuscire a guidare, più velocemente che poteva, e a raggiungere un ospedale dove sono stati medicati. Ora stanno bene, alle 7 ci hanno telefonato per avvisarci di quello che era accaduto ed è stato terribile".

Le Forze della Difesa israeliana hanno deciso di evacuare il Kibbutz di Or Hanar, dove Rotem vive con la famiglia. Ricordando i momento dell'evacuazione, la 16enne racconta di essere scappata da uno scenario da incubo: "Quando siamo usciti di casa per scappare abbiamo avuto davanti agli occhi una situazione inimmaginabile. C'era fumo dappertutto, c'era un odore fortissimo di bruciato e il nostro Kibbutz era stato ridotto in uno stato che mai avremmo potuto pensare. Ma quello che fa più male è che le donne risultano disperse, sono state violentate, i bambini maltrattati, è stato compiuto un massacro''. Anche 'un bambino di sei mesi e la sua mamma sono stati rapiti da Hamas''. Poi l'appello della 16enne: "Per favore, aiutateci, ci sono soldati, combattenti e civili che hanno bisogno di aiuto, di cibo e da bere. Per favore aiutateci".

