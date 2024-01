Condannata a 74 frustrate per non indossare il velo: "Li ho sfidati per tutte le donne"

La sua storia ha già fatto il giro del mondo. Roya Heshmati, ragazza iraniana di 33 anni e attivista per i diritti umani, è stata punita con 74 frustrate per aver diffuso una sua foto senza l'hijab, ovvero il velo, scattata sul Keshavarz Boulevard a Teheran, nel pieno centro della capitale iraniana.

La pena è stata eseguita lo scorso 3 gennaio e poteva essere anche peggiore: Roya si è infatti tolta il velo prima dell'esecuzione. A raccontarlo è la stessa attivista sui suoi canali social che ha descritto il luogo dove "scontare la pena" come una "camera di tortura medievale". Al suo rifiuto di indossare il velo, una dipendente del tribunale le avrebbe messo di forza un hijab sulla testa. Roya racconta di essere stata frustrata su spalle, schiena, fianchi, gambe e testa.

"In nome delle donne, in nome della vita, le catene della schiavitù sono state spezzate" è quanto la ragazza avrebbe urlato mentre riceveva le frustrate. La stessa Roya ha raccontato su internet di "non aver contato i colpi, cantavo in nome della donna e della vita". La donna ha raccontato dettagliatamente sul suo profilo Facebook (ora inaccessibile) cosa avviene a chi decide di sfidare il regime degli Ayatollah, rivendicano banalmente come vestirsi. Racconta di come sia stata fatta stendere su un letto e ammanettata per poi ricevere le oltre 70 frustrate.

"Nonostante il dolore, non lasciavo loro vedere la mia sofferenza. Dopo la punizione, ho continuato a sfidare le loro richieste di indossare l’hijab, simbolo della mia ferma posizione contro l’oppressione" ha ribadito l'attivista iraniana che è stata anche condannata a un anno di reclusione con il divieto di lasciare il Paese. Una vera e propria beffa visto che il giudice incaricato dell'esecuzione della sentenza le aveva consigliato di vivere all'estero per una "vita differente". Un invito al quale la donna ha risposto rinnovando il suo impegno per la resistenza contro il regime e per il rispetto dei diritti umani e delle donne.