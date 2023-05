Inondazioni mortali in Congo e Ruanda e le notizie dal mondo non finite in prima pagina

Manca il carburante, Cuba cancella la parata del Primo maggio

Una grave carenza di carburante ha costretto le autorità cubane a cancellare la celebratissima parata della Giornata internazionale dei lavoratori, che era stata fissata per lunedì. L'evento richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone vestite di rosso, che sventolano bandiere e striscioni a sostegno del socialismo e della Rivoluzione cubana. Nelle ultime settimane, l'isola ha lottato con la carenza di carburante causata dalle mancate consegne da parte dei Paesi fornitori, secondo il suo presidente. L'economia indebolita della nazione ha anche reso difficile per il governo importare i propri diluenti per raffinare il greggio di bassa qualità che riceve o acquistare greggio di qualità superiore che richiede meno raffinazione. All'inizio del mese, il presidente Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che Cuba consuma solitamente tra le 500 e le 600 tonnellate di carburante al giorno. Ora l'isola ne ha meno di 400 tonnellate al giorno.

Gli Usa mandano 1500 militari aggiuntivi al confine col Messico

Il presidente Joe Biden ha deciso di inviare 1.500 soldati in servizio attivo al confine meridionale degli Stati Uniti con il Messico, con l'amministrazione che si prepara a un possibile afflusso di migranti che cercano di approfittare dell'abolizione delle restrizioni dell'era Covid sull'asilo. Le truppe avranno il compito di colmare le lacune nei trasporti, nel supporto ai magazzini, nel rilevamento degli stupefacenti, nell'inserimento dei dati e in altre aree. Il Pentagono ha dichiarato che le truppe aggiuntive saranno armate per l'autodifesa ma non avranno un ruolo di applicazione della legge. Saranno dispiegate per 90 giorni per integrare i 2.500 membri della Guardia Nazionale già presenti al confine.

Alluvioni e frane uccidono almeno 157 persone in Ruanda

Almeno 157 persone sono rimaste uccise in seguito a devastanti inondazioni e frane causate da forti piogge in Ruanda, il più alto numero di vittime di un'inondazione registrato in un solo giorno nella storia recente del Paese. Intere famiglie sono state uccise, ferite o lasciate senza casa e con un disperato bisogno di assistenza. Le piogge sono iniziate martedì, ma i residenti hanno detto che mercoledì alcune persone erano ancora intrappolate nelle loro case. La maggior parte delle vittime è stata registrata nella parte occidentale e settentrionale del Ruanda, ma sono stati segnalati danni anche nel sud.

La polizia perquisisce la casa di Bolsonaro per un caso di documenti falsi di vaccini

La polizia brasiliana ha fatto irruzione nella casa dell'ex presidente Jair Bolsonaro mercoledì e ha sequestrato il suo cellulare nell'ambito di un'indagine a tappeto sulla falsificazione dei documenti della vaccinazione Covid-19 che potrebbe aver permesso a lui e ai suoi principali collaboratori di entrare negli Stati Uniti. Le autorità hanno perquisito più di una dozzina di case a Rio de Janeiro e Brasília, arrestando sei persone, tra cui uno dei più stretti collaboratori di Bolsonaro e due delle sue guardie di sicurezza, sospettate di aver manomesso un database governativo sulle vaccinazioni e di aver emesso documenti falsificati. Secondo gli investigatori, le schede di vaccinazione falsificate potrebbero aver permesso a Bolsonaro e ai suoi aiutanti di eludere le restrizioni ai viaggi negli Stati Uniti introdotte al culmine della pandemia di coronavirus. Secondo le autorità brasiliane, potrebbero essere stati emessi certificati di vaccino falsi per Bolsonaro, per la figlia dodicenne Laura e per altri alti funzionari della sua amministrazione.

Otto morti in due agguati in Pakistan, tra cui 6 insegnanti

Giovedì otto persone, tra cui sei insegnanti, sono state uccise in due sparatorie separate nel Pakistan nordoccidentale. Non ci sono state rivendicazioni iniziali di responsabilità per gli attacchi, che hanno avuto luogo in un raggio di quattro miglia da Kurram, l'unica città a maggioranza sciita nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine afghano. Secondo la polizia, entrambe le aggressioni avevano un sottofondo settario, poiché i musulmani sciiti e sunniti della zona hanno una storia di conflitti. Nella prima sparatoria, aggressori non identificati hanno preso di mira un veicolo in movimento, uccidendo un insegnante sunnita e ferendone un altro. Poco dopo, gli assalitori sono entrati nella sala del personale di una vicina scuola gestita dal governo e hanno aperto il fuoco, uccidendo cinque insegnanti e due operai edili.

Le truppe tedesche impegnate nella missione Onu iniziano il ritiro dal Mali

Le truppe tedesche hanno iniziato a ritirarsi dal Mali, mentre Berlino mira a concludere entro il maggio 2024 una missione che è stata ostacolata da dispute con Bamako e dall'arrivo delle forze russe. Berlino ha dispiegato circa mille soldati nella nazione, la maggior parte vicino alla città settentrionale di Gao. La Minusma, ufficialmente nota come Missione integrata multidimensionale di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali, è stata istituita nel 2013 per sostenere le truppe straniere e locali che combattono contro i gruppi armati. Ma negli ultimi mesi si sono verificati ripetuti casi di attrito tra il governo militare maliano e la missione, che ha circa 12mila militari dispiegati nel Paese. I tre maggiori contributori sono Ciad, Bangladesh ed Egitto. Le relazioni dell'Europa con il Mali si sono deteriorate dopo il colpo di Stato militare del 2020 e da quando il governo ha invitato i combattenti del Gruppo Wagner, una società militare privata legata al Cremlino, a sostenere la lotta contro i ribelli. Ciò ha spinto la Francia a ritirare le proprie truppe nel 2022 dopo quasi un decennio di presenza in Mali.

Il Covid non è più un'emergenza sanitaria globale, dice l'Oms

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il virus Covid-19 non è più considerato una "emergenza sanitaria globale". L'annuncio di venerdì è arrivato più di tre anni dopo che l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite aveva dichiarato il suo massimo livello di allerta per il devastante virus, che ha provocato lockdown, sconvolto le economie e ucciso milioni di persone in tutto il mondo. "Ieri il Comitato d'emergenza si è riunito per la quindicesima volta e mi ha raccomandato di dichiarare la fine dell'emergenza sanitaria di portata internazionale", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Oms ha dichiarato che, anche se la fase di emergenza è terminata, la pandemia dichiarata nel marzo 2020 non si è conclusa, notando i recenti picchi di casi nel sud-est asiatico e in Medio Oriente. L'agenzia ha dichiarato che migliaia di persone continuano a morire a causa del coronavirus ogni settimana.

Santiago Pena eletto presidente del Paraguay

Santiago Pena ha vinto le elezioni paraguaiane, riportando il partito conservatore Colorado al governo dopo una campagna elettorale molto combattuta che aveva minacciato di porre fine allo strapotere della formazione politica che dura da 70 anni. Secondo l'organo elettorale, il 44enne economista ed ex ministro delle Finanze ha ottenuto il 42,7% dei voti, con un vantaggio di oltre 15 punti sul rivale di centro-sinistra Efrain Alegrem, un avvocato 60enne della coalizione Concertacion. Circa 4,8 milioni dei 7,5 milioni di abitanti del Paese sudamericano avevano diritto al voto per l'elezione del presidente e dei deputati. L'avvocato Alegre aveva un vantaggio risicato nei sondaggi di opinione prima del voto, sollevando la prospettiva che potesse spodestare il Partito Colorado, che ha governato quasi ininterrottamente dal 1947, durante la dittatura e dopo il ritorno della democrazia nel 1989.

Congo: quasi 200 morti per le inondazioni

Almeno 176 persone sono morte in seguito a un'alluvione improvvisa in un territorio orientale della Repubblica Democratica del Congo, ha dichiarato venerdì un governatore regionale, mentre le forti piogge hanno distrutto edifici e costretto gli operatori umanitari a raccogliere in pile i cadaveri ricoperti di fango. Il governatore del Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, ha stimato in 176 il numero delle vittime e ha detto che altre persone risultano ancora disperse. Un membro della società civile locale, Kasole Martin, ha dichiarato che sono stati trovati 227 corpi.