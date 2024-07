Ruba smartphone ad anziano e scappa: due secondi dopo viene investito e ucciso dal bus

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un autobus, qualche istante dopo aver rubato il cellulare a un uomo di 71 anni. È successo venerdì 19 luglio nel quartiere di Lapa, zona ovest di San Paolo, in Brasile: la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, dal momento del furto al tragico impatto con il bus di linea. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'Hospital da Brasilândia, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Il video, postato sui social da "Radio 105 FM Sao Paulo" mostra prima l'anziano con lo smartphone vicino all'orecchio, con il ragazzo che si avvicina, prende l'apparecchio e scappa via di corsa. Nella seconda parte la tragedia: cercando di allontanarsi il più in fretta possibile dal luogo del furto, il 17enne non si accorge che sta sopraggiungendo un autobus. Il mezzo lo colpisce in pieno e lo travolge: tra il momento in cui afferra il cellulare e l'incidente passano soltanto due secondi.

Il veicolo che ha investito il giovane era della linea 8043/10 Hab. Turista - Lapa. L'azienda SPTrans ha riferito che è avvenuto intorno alle 11, in Rua Afonso Sardinha, come confermato anche dal verbale della polizia.