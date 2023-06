Rubava pezzi di cadaveri per venderli online, arrestato il direttore dell'obitorio di Harvard

Avrebbe prelevato "teste, cervelli, pelle e ossa" da cadaveri donati alla scuola di medicina dell'Università di Harvard e li avrebbe venduti online. Questa la grave accusa nei confronti dell'ex direttore della camera mortuaria della prestigiosa università americana Harvard medical school. Insime a lui sono state incriminate dalla giustizia degli Stati Uniti per traffico di organi e resti umani la moglie ed altre quattro persone. La coppia e altre quattro persone sono perseguite, tra l'altro, per "complicità in furto e trasporto di beni rubati", secondo il comunicato stampa, confermando le informazioni diffuse dal quotidiano Boston Globe. Secondo quanto riferisce la Bbc, l'attività criminale sarebbe andata avanti tra il 2018 e il 2022

"Alcuni crimini vanno oltre la comprensione", ha detto il procuratore federale degli Stati Uniti della Pennsylvania Gerard Karam, citato in una dichiarazione che annuncia l'incriminazione e l'arresto di Cedric Lodge , 55 anni, e sua moglie Denise Lodge, 63 anni. La terza persona arrestata è Katrina Maclean, 44 anni, del Massachusetts.

L'ex capo della prestigiosa camera mortuaria dell'università, una delle più antiche degli Stati Uniti, situata vicino a Boston, "ha rubato organi e altre parti di cadaveri donati alla scienza per la ricerca e l'istruzione medica, prima della loro cremazione". Il signor Lodge è stato licenziato all'inizio di maggio e "gli investigatori ritengono che abbia agito senza l'assistenza di nessuno ad Harvard", hanno detto i funzionari dell'università, osservando che le altre persone accusate nel caso non avevano "nessun legame con Harvard".

"Il furto e il traffico di resti umani toccano l'essenza stessa di ciò che ci rende esseri umani", ha dichiarato il procuratore Gerard Karam, denunciando atti "atroci" e "spaventosi" e promettendo che sarà fatta giustizia per le "vittime" e i loro familiari .