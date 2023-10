"Hamas da Gaza e Hezbollah dal Libano": così l'Iran voleva portare la guerra dentro Israele

Dopo l'attacco sferrato da Hamas nei confronti di Israele la mattina di sabato 7 ottobre, si è subito parlato del fallimento dei servizi di intelligence israeliani di prevedere uno scontro di così alto livello, il più grave dalla guerra arabo-israeliana del 1973. Secondo quanto ricostruisce il portale specializzato Foreign Policy, gli operatori dei servizi segreti a Gaza e in Cisgiordania sono gli stessi in grado di rubare "tonnellate di dati dall'interno dell'Iran senza essere scoperti". Sarebbero stati inoltre gli autori di un attacco tramite una "mitragliatrice controllata da satellite", che ha assassinato il principale scienziato nucleare iraniano "senza intoppi". Eppure in questo caso l'intelligence non ha saputo prevedere né rispondere repentinamente all'invasione terretre sferrata da Hamas.

Il rapporto tra Hamas e Teheran

Il regime dell'ayatollah Khameini ha da tempo stretti rapporti con Hamas, Hezbollah e altri gruppi di milizie anti-israeliane. "Hamas non sarebbe Hamas senza il sostegno che riceve da molti anni dall’Iran", ha sottolineato il segretario di Stato americano Antony Blinken mettendo in evidenza la lunga relazione tra l'Iran e il gruppo politico palestinese. Questo rapporto viene adesso indicato come la base di un possibile sostegno da parte dell'Iran all'attacco terroristico sferrato da Hamas. A puntare il dito è l'amministrazione Biden, che pur affermando di non avere prove di un coinvolgimento diretto dell'Iran, lo ha chiamato in causa. Teheran non ha nascosto la propria vicinanza, elogiando l'attacco. A chiamare in causa una diretta responsabilità dell'Iran ci ha pensato il quotidiano statunitense Wall Street Journal, secondo cui gli ufficiali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (Irgc) "avevano collaborato con Hamas fin da agosto per ideare le incursioni aeree, terrestri e marittime" che hanno avuto luogo nell'attacco.

L'intervista premonitrice

Foreign Policy ha invece citato un'intervista dell'agosto 2022 pubblicata sul sito web del leader supremo iraniano Ali Khamenei, del capo delle forze di sicurezza Hossein Salami, che ha affermato: "I palestinesi sono pronti oggi per la guerra di terra. La più grande debolezza di Israele è la guerra di terra. La lotta con i missili non è il punto principale della lotta". Il testo prosegue: "Sanno che i territori devono essere liberati dalle forze di terra. Sebbene i missili siano eccellenti per la deterrenza e per condurre guerre statiche, non liberano il territorio. Una forza di terra deve essere dispiegata e deve liberare il territorio passo dopo passo, come abbiamo fatto durante la guerra di "difesa sacra" [il conflitto Iran-Iraq del 1980-88]", aveva evidenziato Salami. Infine aveva evocato l'esigenza di una lotta sul campo unitaria, con il coinvolgimento sia di Hamas che di Hezbollah dal Libano, che avrebbero dovuto muoversi sul terreno "in un'unica formazione militare". In larga parte il capo iraniano aveva descritto esattamente la tipologia di attacco portata avanti da Hamas con l’incursione di centinaia di miliziani nei territori del sud di Israele, via mare e perfino via aria tramite l'utilizzo di parapendii a motore.

I gruppi di riferimento di Khamenei

Un'operazione che secondo gli esperti militari richiederebbe un coordinamento di rilievo, nonché una quantità di mezzi imponente rispetto alle disponibilità economiche della Palestina. Da qui l'idea che il gruppo avrebbe ricevuto aiuti dall’esterno, in particolar modo dall’Iran. Lo stesso gruppo Hezbollah, reputato un grande gruppo politico e paramilitare presente in Libano, riconosce come guida spirituale Khamenei, definito da Hassan Nasrallah, uomo-guida di Hezbollah, "il nostro imam, il nostro leader, il nostro maestro". Negli anni scorsi Hamas ha però litigato con gli iraniani per il sostegno al regime del presidente siriano Bashar al-Assad. Da questa posizione è derivata nel 2011 il taglio totale degli aiuti al gruppo. Da quel momento Teheran ha "investito" sul gruppo Jihad islamica (Pij), invitando la sua leadership a Teheran per incontri ai massimi livelli istituzionali. La situazione sarebbe mutata profondamente negli ultimi anni.

Incontri frequenti in Libano

Secondo il Wall Street Journal, le cui ricostruzioni si basano su fonti anonime sia iraniane che palestinesi, i dirigenti di Hamas e degli altri gruppi armati che operano nella Striscia di Gaza, come la Jihad Islamica, si sarebbero incontrati più volte con funzionari delle Guardie Rivoluzionarie. I vertici sarebbero avvenuti a Beirut, in Libano, con il coinvolgimento di membri delle Forze al Quds, cioè la componente delle Guardie Rivoluzionarie responsabile per le operazioni all’estero. A partire da agosto, gli incontri sarebbero avvenuti con maggior frequenza, con visite almeno una volta ogni due settimane. Secondo il quotidiano statunitense a un paio di questi incontri avrebbe partecipato anche il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian. Sei giorni prima dell’inizio dell’attacco sarebbe avvenuto il "via libera per l'assalto" ad Hamas da parte delle autorità iraniane. Gli incontri tra Guardie rivoluzionarie e gruppi di resistenza palestinese non costituiscono comunque una novità ed erano già noti all'ambasciatore isrealiano alle Nazioni Unite. Al momento le autorità iraniane, pur elogiando e celebrando l'attacco di Hamas, negano un ruolo diretto. Un portavoce della delegazione iraniana all’Onu ha affermato: "Non siamo coinvolti nella risposta della Palestina, che è stata portata avanti esclusivamente dalla Palestina".